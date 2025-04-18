'Войдет в историю': ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

Наступление россиян было на Покровском направлении.

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Наступление РФ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов на мотоциклах

Бой длился более 7 часов

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов армии РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - говорится в сообщении. видео дня

Военные отметили, что наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Также известно, что за час противник в среднем терял:

до 40 человек пехоты;

около 13 мотоциклов;

по 3 ББМ.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что на сегодня одним из самых напряженных участков фронта для украинских защитников остается Лиманское направление.

Начальник отделения коммуникаций 128-й ОГШБр, майор Анна Дзундза сообщила, что оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи Покровска, а также на Новопавловском направлении. В то же время российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов - Надеждинки и Сухой Балки.

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Что такое Нацгвардия? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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