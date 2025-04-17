Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

Главное:
- Хакеры получили много информации об оборонных предприятиях РФ
- В файлах есть данные, подтверждающие связи чиновников РФ с Западом
Хакеры Anonymous атаковали страну-агрессора Россию и получили файлы кэша объемом около 10 терабайт, которые содержат данные обо всех предприятиях, работающих в России, всех кремлевских активах на Западе, пророссийских чиновниках, Дональде Трампе и других.
Как сообщает Forbes, хакеры таким образом пытались помочь Украине и ВСУ. Среди всей информации хоть не так много той, которую можно отнести к категории секретной, однако отдельные файлы являются особо ценными.
Например, некоторые эксперты утверждают, что хакерам удалось найти данные о предприятиях, работающих на оборонную промышленность РФ.
"В основном информация в архиве касается отдельных компаний в России, с папками для них и случайными PDF-файлами для каждой компании. Этот архив может быть полезным для Вооруженных Сил Украины, поскольку существуют сотни PDF-файлов об оборонных компаниях в России", - говорится в статье.
Кроме этого файлы содержат информацию о том, что кремлевские чиновники имеют глубокие связи с Западом. Однако на окончательный анализ всего объема данных уйдет не один день.
Хакерские атаки на Россию - последние новости
Напомним, Главред писал, что в сентябре 2024 года в результате DDOS-атаки на страну-агрессора РФ киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ударили по крупнейшим российским банкам.
Позже стало известно, что более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО. Пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, которые поддерживают агрессию России против Украины.
В начале 2025 года украинские спецслужбы провели масштабную кибератаку на российский нефтяной сектор. Одной из основных целей стала компания "Лукойл", которая обеспечивает российские оккупационные войска.
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Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
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