'Последняя крепость, которая держится': оккупанты пытаются занять важный город

Противник забрасывает это направление новыми силами и людьми.

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Наступление РФ на Торецк / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Россияне хотят прорваться в город Торецк

Враг перебрасывает силы с Кураховского направления

Город Торецк это последняя крепость, которая держится

Оккупанты пытаются прорвать оборону и полностью занять город Торецк. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем "Спалах" 28 ОМБр Сергей Ярый в комментарии Киев24.

По его словам, враг бросает на Торецкое направление все новых и новых людей. В частности перебрасывает силы с Кураховского направления.

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"За эту неделю противник два раза пробовал применить механизированный штурм. Штурмы и техника были удачно сожжены. Далее уже приступил активно к наступательным действиям пехотой. Это утренние штурмы, вечерние штурмы и накопление живой силы ночью, попытки продвижения в нашем направлении", - заявил он.

Командир подчеркнул, что Силы обороны удачно отражают эти атаки, но противник забрасывает все новыми силами и людьми это направление.

"Город Торецк это последняя крепость, которая держится уже очень долго и им (оккупантам, - ред.) не по зубам. Поэтому противник пытается нарастить, сделать плацдарм для дальнейших наступательных действий", - подчеркнул Ярый.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи Покровска, а также на Новопавловском направлении. В то же время российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов - Надеждинки и Сухой Балки.

В то же время, военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая.

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