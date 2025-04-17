'Последняя крепость, которая держится': оккупанты пытаются занять важный город

Ключевые тезисы:
- Россияне хотят прорваться в город Торецк
- Враг перебрасывает силы с Кураховского направления
- Город Торецк это последняя крепость, которая держится
Оккупанты пытаются прорвать оборону и полностью занять город Торецк. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем "Спалах" 28 ОМБр Сергей Ярый в комментарии Киев24.
По его словам, враг бросает на Торецкое направление все новых и новых людей. В частности перебрасывает силы с Кураховского направления.
"За эту неделю противник два раза пробовал применить механизированный штурм. Штурмы и техника были удачно сожжены. Далее уже приступил активно к наступательным действиям пехотой. Это утренние штурмы, вечерние штурмы и накопление живой силы ночью, попытки продвижения в нашем направлении", - заявил он.
Командир подчеркнул, что Силы обороны удачно отражают эти атаки, но противник забрасывает все новыми силами и людьми это направление.
"Город Торецк это последняя крепость, которая держится уже очень долго и им (оккупантам, - ред.) не по зубам. Поэтому противник пытается нарастить, сделать плацдарм для дальнейших наступательных действий", - подчеркнул Ярый.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.
Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи Покровска, а также на Новопавловском направлении. В то же время российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов - Надеждинки и Сухой Балки.
В то же время, военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая.
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Что такое 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода?
28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) - военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По организационно-штатной структуре входит в состав ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
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