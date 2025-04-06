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"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

Юрий Берендий
6 апреля 2025, 12:05
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Общие потери российских войск на Торецком направлении составляют более 50 тысяч военных, в самом Торецке продолжаются уличные бои, сказал офицер.
'Ожесточенные уличные бои': офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк
В ВСУ назвали потери России погибшими в боях за Торецк / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, Минобороны РФ

Коротко:

  • Россияне потеряли в боях за Торецк 15 тысяч погибшими
  • Бои за город продолжаются уже 9 месяцев
  • Продолжаются активные уличные бои

Потери российских войск в боях за Торецк Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше. Об этом в эфире Украинского радио сообщил руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский.

По его словам, подразделение находится на Торецком направлении с середины июля 2024 года, и ожесточенные бои за город продолжаются уже девятый месяц.

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"За это время враг понес без всякого преувеличения катастрофические потери в живой силе, количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава. Кремлевские пропагандисты уже несколько раз объявляли об "освобождении Торецка", все мы это хорошо помним. Было даже несколько попыток где-то на окраинах Торецка вывесить грязную трехцветную тряпку, но все эти попытки потерпели неудачу", - сказал Хоминский.

Хоминский отметил, что в городе идут жесткие уличные бои, где расстояние между украинскими и российскими позициями иногда составляет лишь один коридор в здании. Он подчеркнул, что такое противостояние стало возможным благодаря мужеству украинских бойцов.

Особенно он выделил пехоту, назвав ее действия уникальными даже в контексте мировой военной истории. В некоторых случаях бойцы оставались на позициях более 100 дней без ротации, ведь выезд и заезд в зону боев чрезвычайно опасен. Один из военных, как сообщил Хоминский, провел на передовой 77 дней подряд, после короткого отдыха снова вернулся на позиции. За такие чрезвычайные усилия бригаду называют "Стальной соткой".

Офицер также отметил, что Торецк является стратегически важным - он открывает путь к Константиновке, одному из ключевых городов в защитном поясе вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском. Константиновка уже испытывает серьезные разрушения от постоянных обстрелов.

"Если до Краматорска, до Славянска долетают КАБы и более дальнобойные вещи, то Константиновка страдает уже в разы сильнее. Сегодня Константиновка, к сожалению, очень и очень серьезно страдает. Не говоря уже о Торецке. Это уже не руины, это уже остатки руин", - добавил он.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Бои за Торецк - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали попытки прорыва обороны Торецка, используя подземные ходы для проникновения в тыл украинских подразделений. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По словам начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика, часть города уже оккупировали российские силы. Враг не прекращает обстрелов, используя все доступные виды вооружения.

Как сообщил заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк, оккупанты значительно усилили боевую активность в районе Торецка и пытаются зайти в город с флангов.

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