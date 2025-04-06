РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

Вкратце:
- Россияне запустили по Украине 109 дронов и 23 ракеты
- Украинские защитники сбили 53 воздушные цели
В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Об этом написали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
В сообщении говорится, что враг выпустил по Украине 132 средств воздушного нападения, в частности:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская область);
- 109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ; Чауда - Крым).
По данным ВС ВСУ, по состоянию на 10 утра украинские защитники сбили 53 воздушные цели.
"6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 40 ударных БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.
Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Из-за комбинированной вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, утром 6 апреля, враг баллистическими ракетами атаковал Киев. В Дарницком, Соломенском и Оболонском районе спасатели ликвидировали пожары. Известно о 3 пострадавших. Двое из них - госпитализированы.
Кроме того, по информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в пять утра враг ударил КАБами по Купянску. Возник пожар на 4-м и 7-м этажах девятиэтажного многоквартирного дома. На открытой территории также горела посадка. Два человека пострадали.
В ночь на 6 апреля, россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" город Сумы. Восемь ударных дронов были направлены на гражданскую инфраструктуру. В результате вражеской атаки на город повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
В субботу вечером, 5 апреля, оккупанты нанесли новый воздушный удар по Украине, в Николаеве возникли пожары. По данным главы ОВА Виталия Кима, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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