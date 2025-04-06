РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

В результате вражеской атаки пострадало 6 регионов Украины.

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Россияне массированно атаковали Украину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вкратце:

Россияне запустили по Украине 109 дронов и 23 ракеты

Украинские защитники сбили 53 воздушные цели

В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Об этом написали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В сообщении говорится, что враг выпустил по Украине 132 средств воздушного нападения, в частности:

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9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области);

8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);

6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская область);

109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ; Чауда - Крым).

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

По данным ВС ВСУ, по состоянию на 10 утра украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

"6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 40 ударных БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Из-за комбинированной вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Сколько вражеских целей удалось сбить / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, утром 6 апреля, враг баллистическими ракетами атаковал Киев. В Дарницком, Соломенском и Оболонском районе спасатели ликвидировали пожары. Известно о 3 пострадавших. Двое из них - госпитализированы.

Кроме того, по информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в пять утра враг ударил КАБами по Купянску. Возник пожар на 4-м и 7-м этажах девятиэтажного многоквартирного дома. На открытой территории также горела посадка. Два человека пострадали.

В ночь на 6 апреля, россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" город Сумы. Восемь ударных дронов были направлены на гражданскую инфраструктуру. В результате вражеской атаки на город повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

В субботу вечером, 5 апреля, оккупанты нанесли новый воздушный удар по Украине, в Николаеве возникли пожары. По данным главы ОВА Виталия Кима, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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