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РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробности

Андрей Ганчук
6 апреля 2025, 07:11обновлено 6 апреля, 09:19
2787
Российские оккупанты под утро атаковали столицу - в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах случились пожары.
Взрывы в Киеве 6 апреля
Враг атаковал Киев ракетами, спасатели ликвидируют последствия ударов / ГСЧС

Кратко:

  • Войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами
  • Спасатели работают над ликвидацией пожаров в трех районах столицы
  • Есть пострадавшие и частичное разрушение здания

Оккупационные войска агрессора России атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории.

Атака российских оккупантов на Киев

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения оккупантами баллистических ракет около 5 утра.

видео дня

Тогда была объявлена тревога как в Киеве, так и по всей территории Украины.

"Скоростная на Киевщине! Киев - в укрытие!" – предупреждали ВС.

Далее в Киеве прогремел мощный взрыв. После этого также последовали достаточно сильные взрывы.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - обратилась к киевлянам Киевская городская военная администрация.

Позже в администрации уточнили, что силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в небе.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - призвали власти.

Военные уточняли, что были повторные пуски ракет и просили местных жителей оставаться в укрытиях.

Позже в Киеве снова прогремел сильный взрыв.

Киевский градоначальник также сообщал о работе ПВО.

Что в районах Киева – последствия вражеской атаки:

Кличко сообщал о вызове медицинских работников в Дарницкий район столицы.

"Бригада следует на место. Ракетная атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр.

Также медиков вызывали и в Оболонский район.

Руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил о возгорании в Дарницком и Оболонском районах.

"На место направляются спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", - добавил он.

По предварительным данным Кличко, в Оболонском районе зафиксировано падение обломков в двух местах на территории нежилой застройки.

"Экстренные службы направляются на места", - говорил мэр.

Кроме того, градоначальник уточнил, что пожары фиксировались в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах. В Дарницком районе есть пострадавшие.

Что происходит в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах

По данным ГСЧС, в Дарницком – произошел пожар в нежилом здании. Разрушено еще одно здание. Также известно о возгорании трех автомобилей, припаркованных рядом.

В Оболонском районе – по одному из адресов пожар в мебельном цехе, который распространился на еще одно складское здание. По другому адресу в этом же районе частичное разрушение 3,4, 5 этажей пятиэтажного бизнес-центра.

Соломенский район: случилось возгорание на открытой территории. Также загорелся фасад складского здания.

Пострадали 3 человека. Двое из них госпитализированы.

Пожар в Киеве после атаки российских оккупантов - видео:

Спасатели ликвидируют пожар в одном из районов Киева
Спасатели ликвидируют пожар в одном из районов Киева / Скриншот Главред

  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля Новини Live
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля Новини Live

Атаки России на Украину – новости по теме:

Как сообщал Главред, поздно вечером 3 апреля войска РФ атаковали Харьков. В Новобаварском районе были повреждены дома, разрушен подъезд двухэтажного здания. Много пострадавших. Есть погибшие.

4 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боевым зарядом упала посреди жилого микрорайона на детской площадке. Погибли и пострадали люди. Среди погибших – дети.

Вечером 5 апреля оккупанты ударили по Николаеву.

"Ночью, 5 апреля, около 22:00 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков и действия взрывной волны возникло два пожара в частных домовладениях, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.

Ранены четыре человека: женщины 49-ти, 67-ми и 72-х лет и 57-летний мужчина. По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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