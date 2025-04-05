В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали 'прилета'

Важно:
- РФ бьет ударными дронами по Украине
- В Николаеве горят жилые дома после прилетов
Армия страны-агрессора РФ нанесла новый воздушный удар по Украине в субботу вечером, 5 апреля.
В результате атаки РФ в двух жилых домах в Николаеве возникли пожары, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
По его данным, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.
"Вследствие атаки "шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах", - сказано в телеграмме.
В то же время Виталий Ким также добавил, что соответствующие службы уже работают на месте прилета.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ массированно ударила по Харькову дронами. В результате атаки БпЛА было повреждено около 20 частных домов, зафиксированы попадания в промзоне.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Shahed". Серия взрывов прогремела в Шевченковском и Холодногорском районах города. По данным мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова, враг попал в жилые дома, торговый центр и медицинское учреждение.
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Кто такой Виталий Ким?
Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.
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