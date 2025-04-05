В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали 'прилета'

Жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.

https://glavred.info/ukraine/v-nikolaeve-goryat-zhilye-doma-v-rezultate-udara-dronov-rf-detali-prileta-10653458.html Ссылка скопирована

РФ атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

Важно:

РФ бьет ударными дронами по Украине

В Николаеве горят жилые дома после прилетов

Армия страны-агрессора РФ нанесла новый воздушный удар по Украине в субботу вечером, 5 апреля.

В результате атаки РФ в двух жилых домах в Николаеве возникли пожары, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

видео дня

По его данным, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.

"Вследствие атаки "шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах", - сказано в телеграмме.

В то же время Виталий Ким также добавил, что соответствующие службы уже работают на месте прилета.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ массированно ударила по Харькову дронами. В результате атаки БпЛА было повреждено около 20 частных домов, зафиксированы попадания в промзоне.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Shahed". Серия взрывов прогремела в Шевченковском и Холодногорском районах города. По данным мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова, враг попал в жилые дома, торговый центр и медицинское учреждение.

Читайте также:

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред