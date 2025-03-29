РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

Российские оккупанты используют дроны дальнего радиуса действия еще более смертоносным способом.

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РФ изменила тактику атак дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ изменила тактику атак дронами

Каждую ночь россияне запускают от 20 до 150 дронов

Теперь БпЛА собираются в группы на большой высоте и атакуют одновременно

Российская армия начала применять новую тактику ударов по Украине с помощью беспилотников. Оккупанты используют дроны дальнего радиуса действия еще более смертоносным способом, что затрудняет работу украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Российские войска активно применяют ударные беспилотники-камикадзе "Шахед-136" и "Герань-2". Эти дроны имеют длину около четырех метров и несут значительный заряд взрывчатки. Они вызывают масштабные разрушения, провоцируют сильные пожары и наносят потери мирному населению.

видео дня

По данным BILD, россияне выпускают от 20 до 150 дронов каждую ночь, атакуя жилые кварталы, энергетическую и другую инфраструктуру. Если раньше украинским силам ПВО удавалось сбивать большинство вражеских БпЛА еще на подлете к целям, то сейчас ситуация изменилась.

"Но если сейчас значительная часть беспилотников была сбита украинскими подразделениями противовоздушной обороны еще до того, как они попадали, то уже около недели все больше и больше машин-убийц пробираются, вызывая огромные повреждения и пожары в украинских городах", - отметили в издании.

Новая тактика РФ

Ранее оккупанты запускали дроны один за другим, с интервалом в несколько минут. Это позволяло силам ПВО эффективно отслеживать и уничтожать их в воздухе. Теперь же беспилотники собираются в группы в нескольких километрах от цели на большой высоте, а затем одновременно направляются на объект атаки.

"Многочисленные дроны-камикадзе, заряженные взрывчаткой, летят одновременно. Лишь часть из них можно отбить", - пишет BILD.

По информации издания, Вооруженные силы Украины уже работают над разработкой эффективной тактики противодействия этой новой стратегии врага. Однако подробности держат в секрете.

Атаки РФ - новости Украины

Как сообщал Главред, вечером и ночью 29 марта российская армия нанесла массированный удар по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили более 170 дронов, из которых более 100 - "Шахеды". Атака охватила Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Хмельницкую области. Разрушения зафиксированы во всех регионах, попавших под удар.

В субботу, 29 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. По данным ОВА, в результате атаки возник пожар, повреждены многоэтажки, частные дома, школа и автомойка.

В результате атаки пострадали семь человек. Также уничтожено более 20 автомобилей, один из которых загорелся.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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