Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

В результате российского удара по городу возник пожар, повреждена инфраструктура.

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Кривой Рог под ракетным ударом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Враг ударил баллистической ракетой по Кривому Рогу

В результате российской атаки пострадали 5 человек

В субботу, 29 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил ракетные удары баллистикой и предупредил о возможных новых выходах ракет.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", - обратился Вилкул к жителям города. видео дня

Взрывы в городе подтвердили и в областной военной администрации. Сергей Лысак сообщил, что в результате удара по городу, предварительно, известно о пострадавшей.

"Опять атака на нашу область. Под ракетным ударом - Кривой Рог. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем. Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально", - написал глава ОВА.

Незадолго до взрывов, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а позже - о скоростной цели на Кривой Рог.

12:06 Вилкул сообщил, что по состоянию на эту минуту известно уже о 5 пострадавших, все в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар пришелся поплотной городской застройке.

"Повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка", - проинформировал Лысак.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером, 28 марта, Россия массированно атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки возникло несколько пожаров, было известно о прилете в жилом секторе. Позже выяснилось, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Позже российская пропаганда распространила ложь, будто армия Путина нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре. Россияне заявили, что в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десять офицеров НАТО". На самом деле в результате масштабной атаки российских ударных дронов в Днепре погибли четыре мирных жителя, еще 22 человека получили ранения.

Недавно российские войска массированно обстреляли центральную часть Херсона. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о погибших и пострадавших. Кроме того, под российский обстрел также попала бригада скорой помощи. Они оказывали помощь раненому мужчине.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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