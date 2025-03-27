Россияне массированным огнем кроют Херсон: есть жертвы, под удар попала 'скорая'

В результате массированного обстрела Херсона россиянами часть города осталась без электроснабжения, рассказали в ГВА.

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РФ атаковала центр Херсона / Колаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin

Что известно:

Российские войска атаковали центр Херсона, железнодорожный вокзал и инфраструктуру

Погибли два человека, под обстрел попали также медики

В Херсоне частично исчезло электроснабжение

Российские войска массированно обстреляли центральную часть Херсона. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и председатель ОВА Александр Прокудин.

"Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Сейчас известно об одном раненом - "скорая" доставила его в больницу. Предварительно, еще один человек погиб", - написал Прокудин.

видео дня

Мрочко уточнил, что в результате вражеского обстрела пострадал 56-летний мужчина. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма. По словам руководителя Херсонской ГВА, от взрывной травмы погибла 55-летняя женщина.

"Стало известно о гибели еще одного человека из-за массированного российского обстрела Херсона. Смертельные ранения получил мужчина, который находился на остановке. Мои соболезнования родным убитого", - отметил Прокудин в 14:54.

Кроме этого, из-за массированного обстрела со стороны оккупантов в Херсоне частично исчезло электроснабжение. Вследствие этого в городе временно прекращено движение троллейбусов.

"Места и объемы повреждений сейчас выясняют специалисты", - добавил Мрочко.

Видео последствий обстрела Херсона:

Обстрел Херсона / Фото: скриншот

Под обстрел попала "скорая"

Впоследствии Прокудин сообщил, что под российский обстрел также попала бригада скорой помощи. Они оказывали помощь раненому мужчине.

"Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их. Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице", - рассказал он.

Мрочко отметил, что в результате российского обстрела центра города Херсона увеличилось количество раненых. В больницу в тяжелом состоянии доставили 59-летнего мужчину. Руководитель ГВА отметил, что у него контузия, взрывная травма и осколочное ранение живота.

"Также пострадала бригада "экстренки", которая прибыла на место атаки россиян для оказания медицинской помощи пострадавшему. Сейчас 33-летний фельдшер и 63-летний водитель "скорой" с контузией и взрывной травмой в больнице", - подтвердил Мрочко слова Прокудина.

Удар по вокзалу

Российские войска также нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и прилегающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон - Львов, из-за чего отправление задержалось на полтора часа.

"К счастью, без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях мы заменим на резервный", - сообщила Укрзализныця.

По предварительным данным, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены электрокабели и водоснабжение.

Атаки РФ по Харькову и Днепру 26 марта - что известно

Напомним, вечером 26 марта российские оккупанты совершили массированную атаку на Харьков, запустив большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Около 21:00 прогремели взрывы, в результате которых пострадали 9 человек, среди них 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Во время атаки один из дронов упал возле футбольного поля. Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что РФ применила тактику "роев Шахедов" - массовое направление дронов на одну локацию для прорыва ПВО.

Также под ударом оказался Днепр. В городе произошло несколько пожаров, загорелись автомобили и объекты инфраструктуры.

Как сообщал Главред, в результате атаки в Днепре пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Уничтожено более 60 авто, повреждены десятки домов, предприятия, образовательные и культурные учреждения.

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Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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