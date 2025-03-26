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РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атаки

Анна Ярославская
26 марта 2025, 10:23
130
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.
Атака дронов 26 марта 2025
Что известно о последствиях атаки дронов РФ в ночь на 26 марта / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Сумщины, t.me/dnipropetrovskaODA

Главные тезисы:

  • РФ запустила по Украине больше сотни дронов
  • Повреждены объекты инфраструктуры
  • Силы ПВО сбили 56 БпЛА

В ночь на 26 марта российская оккупационная армия атаковали Украину 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 56 БпЛА. Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех областях.

Как сообщило командование Воздушных сил в Telegram, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.

видео дня

48 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Атака дронов на Черкасскую область

В результате российской дроновой атаки в Черкасской области поврежден инфраструктурный объект и складское помещение частного предприятия.

"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр. В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали", - написал в Telegram начальник ОВА Игорь Табурец.

По его словам, обломками сбитой цели повреждены складские помещения частного предприятия.

Всего над Черкасской областью сбили 12 российских беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Кривой Рог

В результате российской дроновой атаки в Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнули пожары. Повреждено предприятие, админздание, склады и автомобили. Обошлось без пострадавших.

"Ночью враг атаковал область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь спасатели укротили. В городе повреждены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто", - написал в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

Также с вечера 25 марта оккупанты били по Никопольскому району. Под удар попали райцентр и Марганецкая община. Там повреждены два многоквартирных дома, предприятие и легковушка.

Всего над Днепропетровщиной уничтожили силы 12 БпЛА.

  • Последствия атаки дронов на Кривой Рог
    Последствия атаки дронов на Кривой Рог Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки дронов на Кривой Рог
    Последствия атаки дронов на Кривой Рог Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки дронов на Кривой Рог
    Последствия атаки дронов на Кривой Рог Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки дронов на Кривой Рог
    Последствия атаки дронов на Кривой Рог Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара РФ по Кировоградщине

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в течение восьми часов в регионе продолжалась воздушная тревога.

В Маловисковской общине обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены окна в частном домовладении.

Обошлось без пострадавших.

Прилегающая территория обследуется специалистами.

Последствия атаки на Кировоградскую область
Последствия атаки на Кировоградскую область / t.me/kirovogradskaODA

Дроновый удар РФ по Сумщине

Как писал Главред, в ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA
  • Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области
    Последствия атаки дронов на Ахтырку в Сумской области Фото: ГосЧС, t.me/Sumy_news_ODA

Утром 26 марта в ГосЧС уточнили, что спасатели ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА по городу Ахтырка.

"Возник пожар. Ударной волной повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и админздания. Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали граждан, находившихся в поврежденных помещениях", - говорится в сообщении.

Саперы изъяли взрывоопасные предметы. На месте происшествия развернут мобильный Пункт несокрушимости.

Напомним, с вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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