РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атаки

Главные тезисы:
- РФ запустила по Украине больше сотни дронов
- Повреждены объекты инфраструктуры
- Силы ПВО сбили 56 БпЛА
В ночь на 26 марта российская оккупационная армия атаковали Украину 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 56 БпЛА. Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех областях.
Как сообщило командование Воздушных сил в Telegram, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.
48 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Атака дронов на Черкасскую область
В результате российской дроновой атаки в Черкасской области поврежден инфраструктурный объект и складское помещение частного предприятия.
"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр. В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали", - написал в Telegram начальник ОВА Игорь Табурец.
По его словам, обломками сбитой цели повреждены складские помещения частного предприятия.
Всего над Черкасской областью сбили 12 российских беспилотников.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Атака на Кривой Рог
В результате российской дроновой атаки в Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнули пожары. Повреждено предприятие, админздание, склады и автомобили. Обошлось без пострадавших.
"Ночью враг атаковал область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь спасатели укротили. В городе повреждены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто", - написал в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.
Также с вечера 25 марта оккупанты били по Никопольскому району. Под удар попали райцентр и Марганецкая община. Там повреждены два многоквартирных дома, предприятие и легковушка.
Всего над Днепропетровщиной уничтожили силы 12 БпЛА.
Последствия удара РФ по Кировоградщине
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в течение восьми часов в регионе продолжалась воздушная тревога.
В Маловисковской общине обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены окна в частном домовладении.
Обошлось без пострадавших.
Прилегающая территория обследуется специалистами.
Дроновый удар РФ по Сумщине
Как писал Главред, в ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.
В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Утром 26 марта в ГосЧС уточнили, что спасатели ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА по городу Ахтырка.
"Возник пожар. Ударной волной повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и админздания. Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали граждан, находившихся в поврежденных помещениях", - говорится в сообщении.
Саперы изъяли взрывоопасные предметы. На месте происшествия развернут мобильный Пункт несокрушимости.
Напомним, с вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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