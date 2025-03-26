Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

Кратко:
- Российские беспилотники атаковали Ахтырку
- В городе вспыхнули пожары
- Обошлось без пострадавших
В ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.
В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.
В Сумской ОГА уточнили, что также произошло возгорание одной хозяйственной постройки, а на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.
По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, с вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.
В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.
В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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