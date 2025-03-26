Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

По городу ударили сразу три ударных беспилотника, которые нанесли повреждения не только жилым домам, но и другим объектам.

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Последствия российской атаки по Ахтырке / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA

Кратко:

Российские беспилотники атаковали Ахтырку

В городе вспыхнули пожары

Обошлось без пострадавших

В ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

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В Сумской ОГА уточнили, что также произошло возгорание одной хозяйственной постройки, а на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Последствия атаки на Самщину / t.me/Sumy_news_ODA

Последствия атаки на Сумщину / t.me/Sumy_news_ODA

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, с вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.

В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

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