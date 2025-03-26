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Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

Анна Ярославская
26 марта 2025, 06:58
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По городу ударили сразу три ударных беспилотника, которые нанесли повреждения не только жилым домам, но и другим объектам.
Последствия российской атаки по Ахтырке
Последствия российской атаки по Ахтырке / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA

Кратко:

  • Российские беспилотники атаковали Ахтырку
  • В городе вспыхнули пожары
  • Обошлось без пострадавших

В ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

видео дня

В Сумской ОГА уточнили, что также произошло возгорание одной хозяйственной постройки, а на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Последствия атака на Самщину
Последствия атаки на Самщину / t.me/Sumy_news_ODA
Последствия атаки на Сумщину
Последствия атаки на Сумщину / t.me/Sumy_news_ODA

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, с вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.

В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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