РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшие

В Фастовском районе Киевщины в результате атаки российских беспилотников ранен 37-летний мужчина.

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Стали известны последствия российской атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, КОВА

Кратко:

РФ ударила дронами по Киевщине и Запорожью

Повреждены жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.

Как сообщили в Киевской ОВА, в Фастовском районе повреждены два частных дома, был пожар на территории торгового предприятия.

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В результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет. У него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Он госпитализирован в местную больницу.

В военной администрации добавили, что в результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Кроме того, ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

Дроновая атака по Запорожью

Российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Запорожье и району.

"В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Количество пострадавших уточняется", - сообщили в ГСЧС Запорожья.

В Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.

"Спасатели, прибывшие на места событий, проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами", - сообщили в ГосЧС.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

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