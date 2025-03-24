РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшие

Кратко:
- РФ ударила дронами по Киевщине и Запорожью
- Повреждены жилые дома, есть пострадавшие
В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.
Как сообщили в Киевской ОВА, в Фастовском районе повреждены два частных дома, был пожар на территории торгового предприятия.
В результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет. У него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Он госпитализирован в местную больницу.
В военной администрации добавили, что в результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Кроме того, ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.
Дроновая атака по Запорожью
Российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Запорожье и району.
"В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Количество пострадавших уточняется", - сообщили в ГСЧС Запорожья.
В Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.
"Спасатели, прибывшие на места событий, проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами", - сообщили в ГосЧС.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.
Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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