РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на Запорожье

По словам главы Запорожской ОГА, количество жертв возросло до трех человек.

https://glavred.info/war/rf-odnim-udarom-unesla-zhizni-celoy-semi-detali-cinichnoy-ataki-na-zaporozhe-10649369.html Ссылка скопирована

Враг ударил по Запорожью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ЗОВА

Россияне большим количеством "Шахедов" атаковали Запорожье. К сожалению, циничная атака унесла жизнь целой семьи. Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, в больнице умерла тяжело раненная женщина, тела дочери и папы вытащили из-под завалов.

"Только что в больнице умерла 38-летняя женщина, которая получила сверхтяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь", - написал Федоров.

видео дня

По словам Федорова, количество жертв возросло до трех человек.

Глава Запорожской ОГА заявил, что ранения получили 12 человек, среди которых также есть ребенок.

"Две женщины и два мужчины с травмами средней тяжести. Младенец с контузией. Его состояние медики также оценивают, как средней тяжести", - уточнил Федоров.

Атака России на Украину 21 марта - что известно

Как писал Главред, под удар России попали жилые дома, детский сад и ресторан в Запорожье. Российские оккупанты атаковали город большим количеством "Шахедов".

По данным Воздушных сил ВСУ, противник атаковал 179-ю ударными БпЛА типа Shahed. Так, подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 100 вражеских БПЛА, 63 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Больше важных новостей:

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред