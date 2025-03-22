Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФ

Важно:
- Сил обороны минувшей ночью сбили 100 вражеских БПЛА
- Возросло число жертв удара дронов РФ по Запорожью
- Взрывы гремели в Киеве и области
Подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 100 вражеских БПЛА, 63 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.
"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны", - сказано в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.
В частности, 63 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
Отмечается, что в ночь на 22 марта (с 19.30 21 марта) противник атаковал 179-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.
Возросло число жертв удара дронов РФ по Запорожью
Как уточнили в Запорожской ОВА, в больнице скончалась 38-летняя женщина, которая получила сверхтяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь.
Таким образом, вражеская атака на Запорожье унесла жизни 3 человек. 12 получили ранения разной степени тяжести. При этом отмечается, что количество пострадавших уточняется.
Взрывы в Киеве: что известно об атаке РФ
В ночь на субботу российская армия атаковала Киев 52 дронами, из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов, сообщает Киевская городская военная администрация.
Так, воздушная тревога вечером 21 марта и в ночь на 22 марта продолжалась в течение 3 часов 28 минут - с 21:23 до 00:52.
"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.
ПВО уничтожила 36 дронов расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.
В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе.
"Пожар ликвидирован. Без пострадавших", - добавили в КГВА.
Смотрите видео - последствия удара РФ:
Дроновая атака РФ на Киевскую область
Российские войска продолжают осуществлять ночные дроновые атаки на Киевскую область, в Вышгородском районе произошел пожар травяного настила и леса, в Броварском и Бучанском зафиксировано падение обломков, сообщает пресс-служба Киевском областной военной администрации.
"Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевщину. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в результате падения обломков сбитых целей в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса. Пожары оперативно ликвидированы. Также падения обломков фиксируются на открытых участках местности за пределами населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевщины.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.
Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.
На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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