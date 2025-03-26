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Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывов

Руслана Заклинская
26 марта 2025, 21:37обновлено 26 марта, 22:21
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В результате серии взрывов в Харькове повреждена гражданская инфраструктура, рассказал Игорь Терехов.
Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывов
Российские войска нанесли удар дронами по Харькову / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Что известно:

  • Харьков массированно атаковали российские дроны - прогремело не менее 15 взрывов
  • Повреждены многоэтажки и гражданская инфраструктура
  • В результате обстрела пострадали восемь человек

Вечером среды, 26 марта, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами типа "Шахед". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 21:00 в Харькове прозвучали несколько мощных взрывов. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе атаки дронов с северного направления.

видео дня

По словам Терехова, один из ударов пришелся на Киевский район города. В небе над Харьковом продолжали замечать вражеские беспилотники, поэтому жителей призвали оставаться в укрытиях и быть осторожными.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала", - сообщил мэр Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже рассказал, что в результате атаки пострадала 12-летняя девушка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь. Информация о других пострадавших и точные масштабы разрушений пока уточняются.

"Харьков под атакой вражеских дронов. В городе прогремело не менее 15 взрывов. Все профильные службы работают на местах", - написал Синегубов.

Смотрите видео момента прилета БПЛА по Харькову:

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывов
Удар Шахеда по Харькову / Фото: скриншот

По предварительной информации, в Киевском районе Харькова зафиксировано возгорание складских помещений, добавил начальник ОВА.

Около 21:43 Терехов заявил, что за последний час РФ нанесла по меньшей мере 12 ударов по Харькову боевыми БПЛА.

"Есть информация о двух пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки", - сообщил он.

Синегубов отметил, что в результате вражеской атаки в Киевском районе города 25-летний мужчина получил ранения. Кроме этого, во время атаки РФ на поселок Золочев на Харьковщине ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь. Еще три человека получили острую реакцию на стресс.

"Восемь пострадавших сейчас после массированного обстрела Харькова", - заявил мэр Терехов в 22:07.

Видео атаки РФ по Харькову:

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывов
Российская атака по Харькову / Фото: скриншот

По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, в Харькове три человека получили ранения - это 14-летняя девушка, 25-летний мужчина и 70-летняя женщина.Также острую реакцию на стресс получили 79-летняя и 57-летняя женщина и 31-летний мужчина.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 24 марта в Сумах произошел мощный взрыв - российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города. Пострадали жилые дома, частные дома и школа, где находились дети.

Ранения получили по меньшей мере 94 человека, из них 23 - дети. Повреждены 26 зданий: школы, детсад, больница и жилые дома. Выбито более 3000 окон, а также серьезно повреждены крыши многоэтажек.

Как сообщал Главред, 25 марта Россия атаковала Украину ударными дронами "Шахед". В Кривом Роге прогремело по меньшей мере 15 взрывов.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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