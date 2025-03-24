"Потери, боль и разрушения": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Сумам

В результате ракетной атаки количество пострадавших в Сумах возросло почти до 100.

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Зеленский прокомментировал ракетный удар по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины, ОП

Что известно:

РФ ударила ракетой по городу Сумы

В результате атаки пострадали почти 90 человек

Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар

Российские оккупанты ударили ракетой по городу Сумы. В результате атаки пострадали почти 90 человек. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар в своем вечернем обращении.

В результате атаки пострадали 17 детей. В эпицентре взрыва были школа и жилые дома. На момент взрыва дети были в укрытии, они не пострадали.

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"Каждый такой день, все ночи с российскими ракетами и дронами против нашей страны, каждые сутки войны - это потери, это боль, это разрушения, которых Украина никогда не хотела. Войну принесли из России, и именно в Россию надо войну выталкивать - именно их надо заставлять к миру, именно на них надо давить, чтобы была безопасность. Я благодарю всех, кто нам помогает в этом. Я благодарю всех, кто работает на безопасность Украины, на защиту наших людей, на защиту наших городов", - сказал Зеленский.

В Сумском горсовете выдали обновленные данные. Уже известно о том, что пострадали 94 человека, из которых 23 - дети.

"Предварительно, повреждены 26 зданий различного назначения и форм собственности, среди них: три школы, детсад, заведение профтехобразования, Межшкольный учебно-производственный комбинат, больница, 16 жилых домов, ресторанно-развлекательный комплекс, СТО, административное здание ООО. Всего выбито более 3000 окон, повреждены кровли в восьми многоквартирных и четырех частных домах. Крыши четырех многоквартирных домов требуют капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по городу Сумы - главные новости

Как сообщал Главред, днем 24 марта РФ ударила ракетой по центру Сум. В результате атаки повреждены частные и многоэтажные дома, здание школы. Попадание произошло неподалеку от учебного заведения, где были дети.

В Сети появились видео с эвакуацией пострадавших людей. Взрывная волна была такой силы, что люди были заблокированы в собственных квартирах. Раненых выносили из домов. На одном из видео видно, как мать выносит своего маленького ребенка с раненой головой.

Впоследствии появились жуткие кадры эвакуации в Сумах. Взрывная волна была такой силы, что люди были заблокированы в собственных квартирах в тот момент, когда в доме был пожар.

Также стало известно о том, что количество пострадавших возросло до 88, из них 17 - дети.

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