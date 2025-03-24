Ребенка в крови выносили из дома: в Сумах уже более полусотни раненых

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому кварталу города Сумы. В результате удара пострадало очень много людей, среди них есть и дети. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
По состоянию на 16:00 известно о 65 раненых людях, среди которых 14 - дети. Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений.
"Поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области", - говорится в сообщении.
В Сети появились видео с эвакуацией пострадавших людей. Взрывная волна была такой силы, что люди были заблокированы в собственных квартирах. Раненых выносили из домов. На одном из видео видно, как мать выносит своего маленького ребенка с раненой головой.
Смотрите видео с последствиями ракетного удара по городу Сумы:
В горсовете уточнили, что количество пострадавших возросло до 74, среди них 13 детей. В результате атаки отсутствует газоснабжение в 8 домах, горячая вода и отопление - в 18, холодная вода - в 6.
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