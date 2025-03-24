Дом в огне, люди заблокированы в собственных квартирах: жуткие кадры эвакуации в Сумах

В результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 88.

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РФ ударила ракетой по городу Сумы / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, ГСЧС

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому району Сум. В результате атаки во многих домах вылетели окна. В одном из многоэтажных домов поднялся пожар. Из-за взрывной волны люди были заблокированы в собственных квартирах. Спасатели показали, как они эвакуировали пострадавших.

В ГСЧС отметили, что частично было разрушено здание школы, оттуда эвакуировали 40 детей и 16 взрослых, пострадавших нет.

В квартирах 5-этажного дома поднялся пожар на площади 150 квадратных метров. Также загорелся частный дом.

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Смотрите видео с последствиями удара по городу Сумы:

РФ ударила ракетой по городу Сумы / фото: скриншот

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ракетный удар по городу.

"В Сумах настоящая жесть. Сейчас уже 74 раненых, 14 детей. Путин похоже хочет обмануть всех вокруг", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на атаку.

"Сумы. 74 раненых на данный момент, есть дети", - написал он.

Смотрите видео с последствиями удара по городу Сумы:

РФ ударила ракетой по городу Сумы / фото: скриншот

Суспільне со ссылкой на горсовет сообщает, что количество пострадавших возросло до 88, из них 17 - дети.

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