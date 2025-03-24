Дом в огне, люди заблокированы в собственных квартирах: жуткие кадры эвакуации в Сумах

В результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 88.
Ссылка скопирована
Российские оккупанты ударили ракетой по жилому району Сум. В результате атаки во многих домах вылетели окна. В одном из многоэтажных домов поднялся пожар. Из-за взрывной волны люди были заблокированы в собственных квартирах. Спасатели показали, как они эвакуировали пострадавших.
В ГСЧС отметили, что частично было разрушено здание школы, оттуда эвакуировали 40 детей и 16 взрослых, пострадавших нет.
В квартирах 5-этажного дома поднялся пожар на площади 150 квадратных метров. Также загорелся частный дом.
видео дня
Смотрите видео с последствиями удара по городу Сумы:
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ракетный удар по городу.
"В Сумах настоящая жесть. Сейчас уже 74 раненых, 14 детей. Путин похоже хочет обмануть всех вокруг", - написал он.
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта фото: Кордон.Медіа
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумской горсовет
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумской горсовет
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта Сумская областная прокуратура
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта ГСЧС
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта ГСЧС
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта ГСЧС
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта ГСЧС
Ракетный удар по городу Сумы 24 марта ГСЧС
Глава Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на атаку.
"Сумы. 74 раненых на данный момент, есть дети", - написал он.
Смотрите видео с последствиями удара по городу Сумы:
Суспільне со ссылкой на горсовет сообщает, что количество пострадавших возросло до 88, из них 17 - дети.
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.