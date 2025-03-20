Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедами

Российские оккупанты атаковали гражданские объекты в Одессе.

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Одесса под массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Киевский район, будьте внимательны! В южных районах города слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается! Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру. Уже есть информация о пострадавших. В городе поднялся пожар.

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"Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", - написал Ермак.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ меняла тактику атак. Теперь оккупанты буквально забрасывают крупные города огромным количеством дронов.

"Одесса, держитесь. РФ сейчас несколько изменила тактику атак украинских городов дронами - пытаются действовать большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ", - написал Коваленко.

В Сети уже появились первые кадры с пожарами и взрывами в результате атаки. Известно, что в городе горят магазины. Местные СМИ пишут, что в Одессе прогремели десятки взрывов.

"В результате вражеского обстрела произошло возгорание на территории промышленного предприятия, торгового центра и торговых павильонов, а также пострадали три человека, среди них несовершеннолетние. Информация уточняется", - пишут СМИ.

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