Россия усилит ракетные удары по Украине: эксперт предупредил об опасности

Военный обозреватель объяснил, почему российские оккупанты планируют усиливать воздушные атаки по территории Украины.

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РФ будет наносить ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Кратко:

РФ усилит ракетные и дроновые атаки по территории Украины

Кремль, вероятно, будет искать способы укрепить свои позиции после старта переговорного процесса

Страна-агрессор Россия будет продолжать обстреливать Украину ракетами и дронами. Кроме того, захватчики даже планируют усилить воздушные атаки. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

Попович объяснил, что российские оккупанты, вероятно, после начала переговорного процесса по мирному урегулированию войны будут пытаться максимально усилить свои позиции. На фоне этого враг будет атаковать украинские города ракетами и ударными беспилотниками.

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"И мы будем бить по территории Российской Федерации дронами, нанося удары по нефтяной отрасли, чтобы уменьшить возможности РФ. И Путин будет пытаться оказывать давление на Украину, чтобы лишить нас нормального существования", - сказал военный обозреватель.

По его оценкам, воздушные угрозы будут усиливаться.

"И даже несмотря на то, что весна придет, все равно будут удары. И к этому надо готовиться", - отмечает эксперт.

Бомбардировщики, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером 19 февраля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Также известно о пострадавшем, его госпитализировали в больницу.

Днем ранее, враг в очередной раз ударил по Одессе дронами типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. После прозвучали и повторные взрывы. Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре Одессы. Он сообщил, что около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества. Без отопления и освещения остались 13 школ, детский сад и несколько больниц.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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