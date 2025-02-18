В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожар

В результате удара по жилому дому пострадали три человека, среди которых есть дети.

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Атака РФ на город Долинская произошла ночью 18 февраля / Коллаж: Главред, фото: t.me/kirovogradskaODA

Кратко:

РФ атаковала дронами Кировоградщину

БПЛА попал в многоэтажку

Пострадали три человека

В ночь на 18 февраля в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате ударе пострадали три человека - женщина с двумя детьми.

Как сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

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Из дома были эвакуированы жители, всего из 38 квартир.

В администрации также рассказали, что на месте продолжается работа всех соответствующих служб.

Отметим, город Долинская расположен в Кропивницком районе Кировоградской области. Площадь населенного пункта составляет всего чуть более 12 квадратных километров. По данным на 2025 год, население города составляло 19 472 человека.

В непосредственной близости к городу Долинская находится известный "долгострой" - Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР). Населенный пункт называют важным железнодорожным узлом.

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Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Было сбито 83 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 10 областях, а именно - в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.

В ночь на 16 февраля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 143 дрона и две баллистические ракеты. Большинство беспилотников было сбито силами украинской ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

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