Дрон попал в укрытие ЧАЭС, защищающее мир от радиации: Зеленский сделал заявление

Оккупанты ударили дроном по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Президент сказал, есть ли утечка радиации.

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Дрон оккупантов попал в Чернобыльскую АЭС/ коллаж: Главред, фото: Telegram Зеленский, Офис президента Украины

Кратко:

Российский дрон попал в укрытие разрушенного энергоблока ЧАЭС

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном, вспыхнул пожар

Зеленский рассказал, есть ли утечка радиации

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на пятницу, 14 февраля, попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что укрытие получило существенные повреждения, вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.

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"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции... Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия своими действиями создает угрозу для всего мира.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - сказал глава Украинского государства.

Зеленский напомнил, что Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и украинских городов, и также при этом РФ продолжает увеличивать свою армию. По словам украинского президента, это все указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к переговорам.

"Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и в дальнейшем обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Попадание дрона в укрытие Чернобыльской АЭС/ скрин

Смотрите видео попадания дрона в укрытие Чернобыльской АЭС:

"В Мюнхене все злые от новости об ударе по ЧАЭС"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото последствий попадания российского дрона по укрытию энергоблока ЧАЭС.

"По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что россия - это угроза для всего мира. Военные путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", - отметил Ермак.

Позже Ермак сообщил, что "в Мюнхене все злые" от новости об ударе российских оккупантов по ЧАЭС.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - написал Ермак в Telegram.

Радиационный фон в норме

В ГСЧС Украины сообщили, что радиационный фон в норме.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений. Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями", - отметили в ГСЧС.

Команда МАГАТЭ слышала взрыв во время попадания дрона

В МАГАТЭ сообщили, что их команда слышала взрыв во время попадания дрона в укрытие над энергоблоком ЧАЭС.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора №4 бывшей Чернобыльской АЭС, что вызвало пожар. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу НБК", - отмечается в публикации МАГАТЭ в соцсети Х.

Угроза ударов РФ по украинским АЭС - последние новости

Как сообщал ранее Главред, полковник НГУ Артем Илюхин заявил, что Путин может ударить по АЭС неожиданно. Для Путина, по мнению эксперта Илюхина, человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук. Эксперт описал самый худший сценарий.

Также сообщалось, что эксперты ООН сделали заявление о том, что риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет. Эксперты ООН выразили обеспокоенность относительно уязвимости украинских атомных электростанций из-за российских атак на энергосистему.

Напомним, ранее сообщалось, что в МАГАТЭ бьют тревогу из-за масштабных атак России на АЭС. Удары РФ по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

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