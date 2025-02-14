Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дрон попал в укрытие ЧАЭС, защищающее мир от радиации: Зеленский сделал заявление

Алёна Воронина
14 февраля 2025, 09:33обновлено 14 февраля, 10:22
271
Оккупанты ударили дроном по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Президент сказал, есть ли утечка радиации.
Попадание дрона в Чернобыльскую АЭС, Владимир Зеленский
Дрон оккупантов попал в Чернобыльскую АЭС/ коллаж: Главред, фото: Telegram Зеленский, Офис президента Украины

Кратко:

  • Российский дрон попал в укрытие разрушенного энергоблока ЧАЭС
  • Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном, вспыхнул пожар
  • Зеленский рассказал, есть ли утечка радиации

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на пятницу, 14 февраля, попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что укрытие получило существенные повреждения, вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.

видео дня

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции... Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия своими действиями создает угрозу для всего мира.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - сказал глава Украинского государства.

Зеленский напомнил, что Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и украинских городов, и также при этом РФ продолжает увеличивать свою армию. По словам украинского президента, это все указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к переговорам.

"Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и в дальнейшем обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Попадание дрона в Чернобыльскую АЭС
Попадание дрона в укрытие Чернобыльской АЭС/ скрин

Смотрите видео попадания дрона в укрытие Чернобыльской АЭС:

"В Мюнхене все злые от новости об ударе по ЧАЭС"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото последствий попадания российского дрона по укрытию энергоблока ЧАЭС.

"По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что россия - это угроза для всего мира. Военные путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", - отметил Ермак.

Позже Ермак сообщил, что "в Мюнхене все злые" от новости об ударе российских оккупантов по ЧАЭС.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - написал Ермак в Telegram.

  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ

Радиационный фон в норме

В ГСЧС Украины сообщили, что радиационный фон в норме.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений. Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями", - отметили в ГСЧС.

Команда МАГАТЭ слышала взрыв во время попадания дрона

В МАГАТЭ сообщили, что их команда слышала взрыв во время попадания дрона в укрытие над энергоблоком ЧАЭС.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора №4 бывшей Чернобыльской АЭС, что вызвало пожар. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу НБК", - отмечается в публикации МАГАТЭ в соцсети Х.

Угроза ударов РФ по украинским АЭС - последние новости

Как сообщал ранее Главред, полковник НГУ Артем Илюхин заявил, что Путин может ударить по АЭС неожиданно. Для Путина, по мнению эксперта Илюхина, человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук. Эксперт описал самый худший сценарий.

Также сообщалось, что эксперты ООН сделали заявление о том, что риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет. Эксперты ООН выразили обеспокоенность относительно уязвимости украинских атомных электростанций из-за российских атак на энергосистему.

Напомним, ранее сообщалось, что в МАГАТЭ бьют тревогу из-за масштабных атак России на АЭС. Удары РФ по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беспилотник Владимир Зеленский беспилотники Чернобыль АЭС ЧАЭС дроны радиация Чернобыльская АЭС атака дронов Мюнхенская конференция 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

10:31Украина
США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

10:16Мир
Дрон попал в укрытие ЧАЭС, защищающее мир от радиации: Зеленский сделал заявление

Дрон попал в укрытие ЧАЭС, защищающее мир от радиации: Зеленский сделал заявление

09:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Последние новости

10:37

После "голого" Грэмми: Канье Уэст и его жена разводятся

10:31

Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Обезьянам - встреча, Змеям - споры

10:19

Цены рекордно обвалились: какой популярный овощ теперь стоит копейки

10:16

США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
09:44

Нужно ли снимать белую пенку во время приготовления супа: ответ удивит

09:33

Дрон попал в укрытие ЧАЭС, защищающее мир от радиации: Зеленский сделал заявлениеФото

09:12

Гороскоп на завтра 15 февраля: Ракам - большие деньги, Девам - веселье

09:00

В Украину идет опасная погода: каким регионам приготовиться

Реклама
08:48

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

08:46

Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

08:44

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:00

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элитмнение

07:46

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

06:55

Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

06:10

Путин и его Маск(а)мнение

05:05

Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

04:30

"Победа Украины возможна через полгода": генерал-разведчик раскрыл сценарийВидео

03:30

Какой цвет краски для волос может быть вредным: главная причина в составе

03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

Реклама
02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на "камень преткновения"

01:14

Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

00:36

Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

00:12

Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причинаВидео

13 февраля, четверг
23:37

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

23:34

Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

23:30

Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУВидео

22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

Реклама
20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять