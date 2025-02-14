Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

Анна Ярославская
14 февраля 2025, 07:46
394
Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.
Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно
Трамп анонсировал переговоры между Украиной и РФ о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Главные тезисы:

  • В Саудовской Аравии планируется встреча США, РФ и Украины
  • Эти переговоры будут происходить не на уровне глав государств

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще одну встречу представителей Украины, Америки и стрына-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии. На брифинге с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 13 февраля Трамп сказал, что 14 февраля в Мюнхене во время конференции по безопасности, также должны встретиться представители США, России и Украины.

Как пишет Reuters, на следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

видео дня

"Завтра (14 февраля, - ред.) будет встреча в Мюнхене, а затем на следующей неделе будет встреча в Саудовской Аравии. Не со мной или президентом путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина также будет принимать в ней участие", - сказал американский лидер.

Отметим, в Офисе президента Украины заявили, что никаких переговоров Украины с Россией на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии не будет. Как сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сначала нужно, чтобы Украина и Запад выработали согласованную общую позицию.

"Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", – пояснил представитель ОП.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заверил, что Украина будет участницей будущих переговоров о завершении войны.

"Они [украинцы] являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, будут привлечены и другие люди", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме, не уточнив, кого имеет в виду.

Также ранее глава Белого дома говорил о намерениях встретиться в Саудовской Аравии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".

После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости война России и Украины мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:44Мир
Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

08:00Мнения
Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

07:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Последние новости

08:46

Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

08:44

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:00

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элитмнение

07:46

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

06:55

Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
06:10

Путин и его Маск(а)мнение

05:05

Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

04:30

"Победа Украины возможна через полгода": генерал-разведчик раскрыл сценарийВидео

03:30

Какой цвет краски для волос может быть вредным: главная причина в составе

Реклама
03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на "камень преткновения"

01:14

Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

00:36

Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

00:12

Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причинаВидео

13 февраля, четверг
23:37

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

23:34

Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

23:30

Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУВидео

Реклама
22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

Реклама
18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять