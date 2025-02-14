Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

https://glavred.info/world/tramp-anonsiroval-peregovory-ukrainy-i-rf-v-saudovskoy-aravii-chto-izvestno-10639433.html Ссылка скопирована

Трамп анонсировал переговоры между Украиной и РФ о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Главные тезисы:

В Саудовской Аравии планируется встреча США, РФ и Украины

Эти переговоры будут происходить не на уровне глав государств

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще одну встречу представителей Украины, Америки и стрына-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии. На брифинге с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 13 февраля Трамп сказал, что 14 февраля в Мюнхене во время конференции по безопасности, также должны встретиться представители США, России и Украины.

Как пишет Reuters, на следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

видео дня

"Завтра (14 февраля, - ред.) будет встреча в Мюнхене, а затем на следующей неделе будет встреча в Саудовской Аравии. Не со мной или президентом путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина также будет принимать в ней участие", - сказал американский лидер.

Отметим, в Офисе президента Украины заявили, что никаких переговоров Украины с Россией на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии не будет. Как сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сначала нужно, чтобы Украина и Запад выработали согласованную общую позицию.

"Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", – пояснил представитель ОП.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заверил, что Украина будет участницей будущих переговоров о завершении войны.

"Они [украинцы] являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, будут привлечены и другие люди", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме, не уточнив, кого имеет в виду.

Также ранее глава Белого дома говорил о намерениях встретиться в Саудовской Аравии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".

После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред