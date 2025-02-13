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Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Виталий Кирсанов
13 февраля 2025, 23:37обновлено 14 февраля, 00:07
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Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене.
переговоры
Трамп вспомнил о вчерашних разговорах с Путиным и Зеленским, и назвал их "хорошими" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

Что сказал Трамп:

  • Украина будет участницей будущих переговоров
  • В Мюнхене состоится встреча представителей РФ, Украины и США

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участницей будущих переговоров о завершении войны. Об этом политик сказал на брифинге в Белом доме.

На просьбу прокомментировать, будут ли украинцы приобщены к дальнейшим "мирным переговорам", которые администрация Трампа будет вести с Россией, президент США заявил: "Конечно, будут".

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"Они являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, будут привлечены и другие люди", – добавил он, не уточнив, кого имеет в виду.

Трамп также вспомнил о вчерашних разговорах с Путиным и Зеленским, и назвал их "хорошими".

"Кто-то говорит, что я должен был первым позвонить Зеленскому. Но я так не считаю. Нам нужно узнать, хочет Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение, потому что он мне об этом сказал. Теперь я знаю, что Россия тоже хочет заключить сделку", – сказал президент США.

Кроме того, в пятницу, 14 февраля, в Мюнхене на конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США.

"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - сказал Трамп.

Отметим, что ранее была анонсирована встреча украинского президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая должна пройти завтра в Мюнхене.

В то же время стоит добавить, что российские официальные лица не посещали Мюнхенскую конференцию начиная с 2022 года.

Обновление: Разговоры с россиянами в Мюнхене не предвидятся, сначала Украина должна говорить с США в присутствии Европы, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

"Украинская позиция неизменна... Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", - сказал он журналистам.

Литвин подчеркнул, что Украина сначала должна говорить с США. При этом Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира, отметил он.

"И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет", - заявил Литвин.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких двусторонних мирных переговоров без своего участия. Он также подчеркнул важность присутствия европейских партнеров за столом переговоров. Во время рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и выразил желание встретиться с ним лично. По его словам, первая встреча может состояться на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время брифинга в Овальном кабинете 12 февраля, сообщает Reuters.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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