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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

Юлия Закрепа
13 февраля 2025, 15:54обновлено 13 февраля, 16:43
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Владимир Зеленский сообщил, что разговор с Трампом был "действительно хороший".
Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Трампу кажется, что "Путин хочет мира и хочет окончания войны"
  • Когда может быть прекращение огня в Украине
  • В Европе серьезное беспокойство из-за сигналов США

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина не будет принимать любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины. Кроме того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры.

Во время своей рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в материале издания "Суспільне".

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"Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был "действительно хороший почти часовой разговор". Во время разговора Трамп сказал президенту Украины, что ему кажется, что "Путин хочет мира и хочет окончания войны".

"И он сказал: "Я знаю, что и ты хочешь". Я ему сказал, что вы разговариваете с Путиным как с лидером государства России, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и поэтому я не доверяю", - рассказал президент.

По словам Зеленского, он сказал Трампу, что все хотят заставить Путина закончить справедливо для Украины войну, но он не очень верит, что это так очень легко сделать.

"И поэтому я и сказал, что гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас мы не видим, какие они, давайте говорить", - сказал Зеленский.

Главы государств также говорили о прекращении огня. В свою очередь Зеленский напомнил о подобном опыте в Черном море.

"Мы с Турцией договаривались, и с "русскими" мы договаривались, что будет у нас продуктовое перемирие. Они все равно сорвали. То есть они будут срывать все в любом случае. Поэтому без гарантий безопасности нельзя", - сказал президент.

Зеленский добавил, что знает, что американцы, не хотят, чтобы Украина была в НАТО, и "это будет очень сложно для нас".

"Что это гарантии безопасности НАТО? Сильное оружие, какой-то сдерживающий пакет. Или будем строить, как я сказал, тогда НАТО в Украине. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев, американцев", - сказал президент.

Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами.

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"То есть в разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетом, и сегодня мы доверяем этим словам... И поэтому я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, чтобы он сначала говорил с Россией, хотя действительно это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что пока еще не согласована дата его встречи с Трампом.

"Если звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами", - отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины также очень важно, что за столом переговоров должны быть и европейцы. По его словам, сегодня 80% цены войны - это Украина и Европа, 20% - это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки.

"Мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень сильно поддерживает. Америка, безусловно, самый главный донор, если сравнить с любым государством в мире, они больше всего нам дали, мы за это благодарны, но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно, это два наших союзника, Европа вкладывалась очень сильно, они нам очень помогли. И продолжают, важно", - сказал президент.

По его словам, в Европе серьезное беспокойство, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом переговоров.

Разговор Трампа с президентами России и Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Трамп рассказал, что нужно для завершения войны в Украине. Президент США заявил, что не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории. Однако Трамп все же допускает, что часть земель Украине удастся вернуть - о каких именно регионах идет речь, не уточнил.

Стали известны первые подробности разговора Трампа и Зеленского. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что они говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.

Также известно, что глава Офиса президента сообщил, что Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны. Команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию по окончанию войны.

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