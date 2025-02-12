Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - Ермак

Глава Офиса президента рассказал детали телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Детали разговора Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Что говорит Ермак:

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны

После Мюнхена начнется процесс ежедневной работы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что этот разговор был "хорошим и конкретным".

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"Трамп доложил о своем разговоре с Путиным. Он говорил, что он очень настроен сделать все, чтобы война РФ против Украины закончилась. Главное, что я хотел бы сказать, это то, что президенты договорились о немедленном начале работы команд", - сказал Ермак.

Ожидается, что уже в ближайшее время в Мюнхене украинские представители встретятся с двумя членами американской команды и проведут предметный разговор. Именно в Мюнхене может начаться процесс ежедневной работы.

"Это будет предметный разговор. Команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию по окончанию войны. Но наш президент имеет свою позицию и он в очередной раз повторил позицию Украины, подчеркивая, что для нас важно, чтобы эта война закончилась справедливым миром. Для него также важно то, что сегодня не может быть предметом каких-либо компромиссов независимость Украины, территориальная целостность, суверенитет. Эти позиции обсуждались ... Украинская сторона готова для начала таких консультаций, такой работы", - добавил он.

При этом Зеленский и Трамп хотят принимать непосредственное участие в работе команд. Ожидается, что скоро может состояться встреча президентов США и Украины.

Смотрите видео с комментарием Андрея Ермака:

Детали разговора Трампа и Зеленского / фото: скриншот

Также обсуждалось соглашение о партнерстве между Украиной и США. Ермак отметил, что речь шла об обеспечении экономической безопасности Украины и долговременном сотрудничестве.

"Украина хочет иметь стратегические отношения с Соединенными Штатами на долгое время. Мы ожидаем от США лидерскую роль по прекращению войны и то, что необходимо усилить позиции Украины, усилить обороноспособность Украины. Но мы думаем и о будущем Украины, поэтому хотели бы, чтобы Соединенные Штаты играли ключевые роли. Мы видим такую же заинтересованность со стороны нашего стратегического партнера", - пояснил он.

Мирные переговоры Украины и РФ - главные новости

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. Президент США заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выдал заявление о завершении войны и заявил, что Киев готов к переговорам. Также он отметил, что справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя.

Вскоре стало известно о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и появились первые детали. Президент США сообщил, что поручил Государственному секретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры, которые, по его мнению, должны привести к успешному результату.

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