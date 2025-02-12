'Украина готова к переговорам': Умеров выдал заявление о завершении войны

На заседании "Рамштайн" обсудят стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

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Умеров заявил о переговорах с Россией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_mo

Главные тезисы Умерова:

Украина готова к переговорам по завершению войны

Какую помощь получит Украина после "Рамштейна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Брюсселе в среду, 12 февраля, началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" впервые под председательством Великобритании.

"Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников. Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Гегсет", - заявил Умеров на своей странице в Facebook. видео дня

Он отметил, что во время заседания будут обсуждаться такие вопросы, как:

Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

Ускорение поставок критически важного вооружения: ПВО, авиации, боеприпасов.

Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Умеров добавил, что кроме участия в "Рамштайн" имеет запланированный ряд двусторонних встреч с министрами обороны союзников для обсуждения усиления военного сотрудничества.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - подчеркнул министр.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры. Президент подчеркнул, что он был бы готов к любому формату переговоров со страной-агрессором РФ, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. Президент США заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров.

Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным. Президент Украины считает, что в 2025 году есть реальные возможности для завершения войны, но для этого необходимы усиление санкций и гарантии безопасности для Украины - детали в материале.

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