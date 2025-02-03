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"Ялта-2" с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины

Юрий Берендий
3 февраля 2025, 16:20
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Трампу может понравиться вариант разделения мира, ведь он считает США сильнейшей державой на которую не распространяется международное право, отметил Хара.
'Ялта-2' с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины
Трамп может согласиться на "Ялту-2" - названа тема переговоров / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп может согласиться на "Ялту-2" с Китаем и Россией для передела сфер влияния в мире
  • Предметом трехсторонних переговоров может стать денуклеаризация
  • Экономика РФ не выдержит новой гонки вооружений

Москва и Пекин стремятся к установлению нового мирового порядка по принципу "Ялты-2". Фактически речь идет о системе сфер влияния. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара, комментируя обсуждение возможных трехсторонних переговоров по денуклеаризации и перспективы формирования нового глобального порядка с участием США, России и Китая.

По его словам, Си Цзиньпин даже предлагал Джозефу Байдену разделить мир, заявляя, что земного шара достаточно для двух государств, чтобы они могли жить в безопасности и процветании.

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Однако, как отметил Александр Хара, Байден отверг такое предложение, поскольку руководствуется принципами международного права и свободы наций. В то же время Россия, ведя войну против Украины, пытается навязать собственное видение мирового порядка. Она признает полный суверенитет только двух государств - США и Китая. К категории влиятельных, но ограниченных в возможностях стран, она относит Великобританию, Францию и Германию. Остальные государства, в том числе и Украину, Россия считает лишенными реальной субъектности и такими, которые должны подчиняться "большим игрокам".

"Если же пересмотреть заявления российских дипломатов, по крайней мере до 2022 года, они постоянно подчеркивали, что Соединенные Штаты и Россия имеют "особую ответственность" перед миром", - отметил дипломат.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны имеют ядерное оружие / Инфографика: Главред

Он отмечает, что в этом скрыто два ключевых посыла. Первый - Россия и еще одна страна являются постоянными членами Совета Безопасности ООН с правом вето, поэтому только этот орган может принимать решения, обязательные для других государств. Второй - их статус подтверждается наличием ядерного арсенала, способного уничтожить мир.

Хара делает вывод, что россияне фактически завуалированно угрожают международному сообществу и требуют для себя особых привилегий в вопросах, важных для РФ. Очевидно, что Россия попытается использовать любые трехсторонние переговоры по разоружению, чтобы усилить свое влияние, закрепить доминирующее положение в Совете Безопасности и вернуть мир к концепции разделения сфер влияния.

"Они постоянно подчеркивают, что только Совет Безопасности должен принимать любые международные решения. Соответственно, все санкции, введенные против России без решения Совета Безопасности, они считают нелегитимными", - указывает эксперт.Дипломат отмечает, что, хотя Россия сама же и заблокировала бы подобное решение в Совете Безопасности, ее видение будущего мирового порядка предусматривает возвращение к модели, сформированной после Второй мировой войны в 1945 году. То есть речь идет о разделении мира на сферы влияния, где ключевые игроки определяют судьбу меньших государств.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Что известно о Совбезе ООН / Инфографика: Главред

Хара отмечает, что Китай, вероятно, разделяет такую позицию, поскольку его стратегические интересы часто совпадают с российскими. Основная цель - устранить США, европейские страны и ряд других государств из центра международной системы, которая сейчас продолжает функционировать.

"Честно говоря, я не знаю, как в этой ситуации поведет себя Трамп. Сам формат разделения мира может ему понравиться, ведь он считает США мощной державой, которая может действовать самостоятельно, если международное право ее не устраивает", - сказал он.

Он также обращает внимание на заявления относительно Канады как "51-го штата США", споры вокруг Гренландии, а также стремление сохранить контроль над Панамским каналом. Это отражает исторический подход США, которые еще в 1980-х применяли военную силу для удержания этого стратегического объекта.

"Поэтому нельзя исключать, что Трамп, после того, как снова оказался у власти, захочет сесть за стол переговоров с Путиным и Си Цзиньпином и договориться о чем-то большом без учета интересов союзников и остального мира", - подчеркнул Хара.

По его словам, с другой стороны, этот процесс довольно сложный. Главный аспект заключается в том, что среди трех центров силы Россия является более слабой в сфере обычных вооружений. Даже при минимальной, хотя и финансово значительной, поддержке Запада Украина смогла остановить агрессора. Если бы в конфликт вмешались силы НАТО, масштабы противостояния были бы в разы больше.

Россия не смогла оккупировать Украину, используя свои регулярные войска, что разрушило миф о "второй армии мира". Именно поэтому Кремль все больше делает ставку на ядерное сдерживание.

"Поэтому за последние несколько лет они дважды меняли свою ядерную доктрину, снижая порог применения ядерного оружия. Таким образом, Россия будет сложным партнером в переговорах, поскольку осознает: без ядерного арсенала или с небольшим его количеством есть большая вероятность, что РФ не сможет выполнять свои стратегические задачи по уничтожению противника. Поэтому россияне будут сопротивляться и не будут давать хода ядерному разоружению", - сказал Хара.

Дипломат также отметил, что на Россию могут оказать давление финансовые и технологические факторы, поскольку ее экономика не выдержит новой гонки вооружений. США, даже несмотря на значительный внешний долг, продолжают инвестировать в модернизацию ядерного потенциала и развитие высокоточных неядерных вооружений - таких как дроны и ракеты, способные наносить разрушения, соизмеримые с ядерным ударом. В такой ситуации Россия оказывается в проигрышном положении.

"Москва не хочет вступать в новую гонку вооружений, потому что понимает, что результат будет тот же, что и в случае с Советским Союзом, - коллапс РФ", - резюмировал он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как потенциальные места для встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что ведет "очень серьезные" переговоры с Россией по войне в Украине. Во время пресс-конференции он подтвердил свое намерение провести разговор с Путиным и подчеркнул стремление положить конец "украинскому конфликту".

Между тем Кремль пытается склонить Трампа к принятию условий Путина по Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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