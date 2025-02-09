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Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным

Юрий Берендий
9 февраля 2025, 18:29
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Российская армия планировала повторное полномасштабное вторжение в Украину, в частности наступление на Сумы, Харьков и Запорожье, отметил Владимир Зеленский.
Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным
Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным / Коллаж: Главред

О чем сказал Зеленский:

  • Сможет ли война закончиться в 2025 году
  • Какие условия для переговоров с Россией
  • Какие были цели нового полномасштабного вторжения РФ в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News, в котором высказался об актуальной ситуации в стране, перспективах войны и поддержке Запада. Глава государства рассказал о вызовах, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул необходимость решительных действий для достижения победы.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Конец войны в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в 2025 году есть реальные возможности для завершения войны, но для этого необходимы усиление санкций и гарантии безопасности для Украины. В интервью ITV News он подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако его достижение зависит от ряда условий.

"Мы этого (завершения войны в Украине, ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, заинтересован в скорейшем завершении войны. В то же время, по его мнению, решающим фактором станет решительное сотрудничество с европейскими партнерами.

Относительно санкций, Зеленский подчеркнул, что санкции вводились и это имеет влияние на экономику России, негативное влияние.

"Но она имела время адаптироваться к тем или иным санкциям. Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" - вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять таки, не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать. Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", - подчеркнул он.

Он отметил, что санкции должны быть всеобъемлющими для усиления давления на Россию, а также подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины, что будет способствовать спокойствию в обществе. Кроме этого, он призвал к восстановлению экономики и возвращению граждан.

"Нам надо, чтобы наши люди, 8 млн, вернулись", - сказал глава Украины.

В то же время президент отметил, что сейчас вопрос справедливости для Украины отошел на второй план, и главной целью является завершение активной фазы войны.

По его словам, справедливый мир важен, но в первую очередь следует сделать конкретные шаги: гарантии безопасности позволят остановить горячую фазу конфликта, а поддержка армии обеспечит Украине уверенность в завтрашнем дне. Только после этого можно переходить к следующим этапам урегулирования.

Угроза замораживания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины станет поражением для всего западного мира, в частности Европы и США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом отметил, что без гарантий безопасности Украина рискует снова оказаться в состоянии замороженного конфликта. Он отметил, что подобный сценарий уже имел место в прошлом, в частности через минские соглашения и нормандский формат, и повторение такого опыта только даст Путину возможность возобновить агрессию.

"Кто тогда войдет в историю? Как победитель? Да никто. И это будет поражение абсолютно для всех", - сказал он.

Он подчеркнул, что будущее страны не может решаться без согласия Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Трампа важно не просто завершить войну, но и исключить возвращение Путина с новой военной кампанией.

"Ему (Трампу - ред.) нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было ни одного шанса вернуться с войной против нас. Путин не хочет окончания войны. И когда кто-то не хочет окончания войны, нельзя с ним просто уйти на какой-то полшага, потому что он его потом использует, чтобы снова вернуться", - добавил Зеленский.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Говоря о мирных инициативах, президент отметил, что в формуле мира четко определено понятие справедливого мира для Украины в соответствии с международным правом. Он добавил, что даже частичное достижение этих целей - на 10%, 20% или 30% - является шагом вперед.

"Но я уверен, что мы не можем говорить о справедливом мире, пока зло не наказано. Я в этом абсолютно уверен", - резюмировал он.

Какое условие мирных переговоров с Путиным

Зеленский также отметил, что путь к миру может создать для Украины еще одну опасность - возможный конфликт с США, которые оказывают военную поддержку и обеспечивают фактическую защиту.

Он подчеркнул, что готов к любому формату переговоров, если будет уверенность в том, что Америка и Европа не оставят Украину и гарантируют ее безопасность. В то же время президент отметил, что даже не хочет предполагать возможность глубоких разногласий в позициях Киева и Вашингтона.

"Если будет противостояние, не дай Бог, между украинской позицией и американской позицией, я даже не хочу об этом думать, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина - это проигрыш западного мира, как Европы, так и Соединенных Штатов. И он никогда не остановится. Сколько бы [Путин] ни жил, он будет жить в Кремле. Сколько бы он ни жил, он будет забирать жизни. Он будет продолжать вести войну", - добавил

Курская операция ВСУ и угроза нового полномасштабного вторжения РФ

Президент Украины сообщил, что операция ВСУ на Курщине имела целью защиту украинских городов, поскольку Путин готовил новое масштабное вторжение.

Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Путин принял решение снова атаковать Украину, повторив сценарий полномасштабного вторжения 2022 года. По его словам, российский диктатор планировал наступление с севера, в том числе захват Сум и Харькова - крупного города, в котором на тот момент проживало около 1,4-1,5 миллиона человек.

Украинское командование стремилось нанести превентивный удар и создать буферную зону на территории РФ.

"Безусловно, был бы хаос, большое количество жертв, пленных и т.д. - могло бы быть, если бы наши ребята не защитили (украинские земли в контексте Курской операции - ред.), - говорит президент.

Кроме того, операция принесла значительные результаты - около тысячи российских военных попали в плен, из которых более 700 были обменены на украинских защитников. Это стало крупнейшим обменным фондом и способствовало активизации процесса возвращения пленных.

По словам Зеленского, россияне также вынуждены были отвести боевые части с юга, что нарушило их планы по наступлению на Запорожье.

"Это была следующая операция после Харькова и Сум. Они шли на Запорожье. Пришлось отдавать свои боевые части с Запорожского направления и часть с востока. На востоке у них самая большая группировка, самые большие их самые сильные группировки на востоке были и есть", - сказал президент.

Президент отметил, что значительную часть российских войск с востока перебросили на Курщину, где сейчас сосредоточено около 60-65 тысяч оккупантов, включая северокорейских военных.

По его словам, украинские силы ликвидировали более 4 военных КНДР, тогда как около 7-8 тысяч северокорейцев еще остаются в регионе. Он подчеркнул, что эта операция продемонстрировала миру лживость заявлений Путина.

Кроме того, Зеленский сравнил украинскую и российскую армии.

"Российская армия пополняется не кадровыми военными, а большим количеством людей, которых они используют как пушечное мясо. 60 тысяч россиян не хватило на Курщине, чтобы вытеснить наших людей, которых было гораздо меньше. Потому что их люди не такие боеспособные. И это также было важно показать миру: что армия РФ не так сильна как кажется. Просто мы жалеем людей, а они не жалеют", - сказал Зеленский.

Проведение выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов может привести к потере боеспособности армии.

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение", - указывает Зеленский.

Он отметил, что временная отмена военного положения деморализует военных, поскольку многие вернутся домой, а Россия использует эту ситуацию для наступления.

Также Зеленский отметил, что выборы не смогут состояться за рубежом и на временно оккупированных территориях, что даст Кремлю основания поставить под сомнение их легитимность. Поэтому, по его словам, этот вопрос требует особой осторожности.

"Мы все хотели бы, чтобы закончилась война, и мы провели бы выборы, и мы как никто хотим окончания войны. Поэтому во время войны наше население против выборов, все люди против. Потому что все понимают, что произойдет", - сказал Зеленский.

Возвращение временно оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что возвращение оккупированных Россией территорий возможно дипломатическим путем после ослабления государства-агрессора.

Он выразил уверенность в том, что украинский флаг снова будет развеваться в Севастополе, Мариуполе и Донецке.

"В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", - сказал глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что жизнь людей является самым ценным, однако эти земли принадлежат Украине.

Также президент подчеркнул, что даже те страны, которые до войны поддерживали Россию и сохраняют с ней связи, признают аннексию Крыма и оккупацию востока Украины незаконными.

Зеленский отметил, что это важный сигнал. Он свидетельствует о том, что, независимо от того, насколько прочным кажется союз Путина с Ираном, Северной Кореей или экономическое сотрудничество с Китаем и рядом арабских стран, а также политические контакты с отдельными латиноамериканскими лидерами - эти отношения держатся исключительно на временной выгоде.

Президент подчеркнул, что Путин использует шантаж, оружие и финансовые ресурсы для влияния на партнеров, но такие методы не могут обеспечить стабильный и долговременный союз - только кратковременное доминирование.

"Да, к сожалению, он может быть не год, не два, может быть десять лет. Так может быть. Но главное, что базируется на международном праве все равно, на принципах. И здесь даже не то, что это принципы ООН - это принципы между всеми государствами, какими они не были, даже теми, кто был раньше агрессорами, проходил те или иные войны. Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением к суверенитету любого государства. Суверенитет нарушила Россия", - добавил Зеленский.

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