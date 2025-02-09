Трамп готовит торговую войну против ЕС: какая цель США и как это повлияет на Украину

В ходе переговоров между странами Европейского Союза и США могут обсуждаться решения от которых выиграет Украина, считает Фесенко.

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Торговая война с Европой - вполне реальный риск / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Фесенко:

Пошлины - "волшебная палочка" для Трампа

Пошлины не станут действенным элементом давления на Россию

Трамп может начать торговую войну с Европой

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин для стран ЕС, однако это не является инструментом давления, чтобы заставить Европу увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

По его словам, эти вопросы стоит разделять, поскольку Трамп прежде всего мыслит как бизнесмен. Хотя он является президентом США и политиком, его подход остается сугубо деловым

"Его любимая фишка - тарифная политика. Он считает, что нашел "волшебную палочку", которая решает все проблемы. И эта "волшебная палочка" - это пошлины. Повышение тарифов на что угодно. Обратите внимание: если есть проблемы с Канадой - повышает пошлины на 25%. С Китаем - на 25%. С другими странами - на 10% и так далее. Он буквально "машет" этой волшебной палочкой", - сказал Фесенко.

Политолог отмечает, что Трамп даже угрожал введением пошлин для России, хотя специалисты понимают, что это не имеет никакого смысла. Например, снижение цен на нефть действительно могло бы стать мощным инструментом давления на Москву, если это удастся реализовать. А эффективность пошлин сомнительна, ведь товарооборот между Россией и США не превышает 200 миллионов долларов. Вероятно, Трамп просто не вдается в такие "мелочи", предполагает он.

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Фесенко добавляет, что Трамп традиционно использует повышение тарифов как инструмент влияния, хотя начинает понимать, что последствия могут быть болезненными. Его последнее заявление сводится к тому, что сначала будет трудно, но впоследствии это принесет "удовольствие" - подобно облегчению после зубной боли.

"То есть с Европой здесь логика - чисто экономическая. Торговые отношения - это отдельная история. Трамп мыслит так: если у США дефицит торговли (например, с ЕС), это нужно исправлять. Европейцы должны покупать больше американских товаров. Это не имеет отношения к оборонным расходам. Этим занимаются госсекретарь США, министр обороны. Они заставляют европейцев увеличивать военные расходы", - сказал эксперт.

Он напомнил, что во время первого президентского срока Трампа стандартом НАТО считалось 2% ВВП на оборону, а теперь он уже настаивает на 5%. Это характерный для него подход - постоянно поднимать планку.

По словам Фесенко, интересно, что президент Украины во взаимодействии с американскими и другими партнерами использует похожую тактику: требует больше, чтобы получить необходимое. Трамп действует аналогично, но в значительно более широком масштабе, имея в своем распоряжении больше рычагов влияния.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Торговая война с Европой - вполне реальный риск, указывает эксперт. Трамп может инициировать ее, так же как в свое время с Китаем или Канадой. Однако, в конце концов, все сведется к переговорам: европейские страны, скорее всего, согласятся увеличить закупку американских товаров в обмен на возможность и в дальнейшем продавать свои автомобили в США (хотя, возможно, с определенными ограничениями), а также другую продукцию, в частности вино и аграрные товары.

"А американцы, в свою очередь, будут настаивать, чтобы Европа больше покупала сжиженный газ из США, а не из России. И здесь уже есть и украинский интерес. Параллельный с этим трек - безопасность и расходы на оборону. Они могут быть частично связаны с торговыми вопросами. Если Трамп захочет использовать это как рычаг влияния, тогда возможно определенное сочетание. Что может произойти в перспективе? Это обсуждал Марк Рютте в Давосе на украинском ланче. Он сказал, что европейцы могут покупать американское оружие... для Украины. Вот такой вариант: США получают выгоду, потому что продают оружие, ЕС увеличивает расходы на оборону (частично для себя, частично для Украины)", - предполагает Фесенко.

Политолог заключает, что такой подход способствует выравниванию торгового баланса между США и ЕС. Таким образом, взаимосвязь между экономическими интересами и вопросами безопасности в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом вполне реальна.

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить с Владимиром Зеленским сделку на $500 млн по добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности. В интервью The New York Post он подчеркнул, что такая сделка может стать частью возможной мирной инициативы.

Трамп также сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным, во время которого пытался договориться о прекращении войны. По словам американского президента, российский лидер "хочет, чтобы люди перестали гибнуть".

В то же время по мнению экс-командующего Объединённых Вооружённых сил НАТО в Европе Уэсли Кларка, для прекращения войны США и ЕС должны проявить решительность, заставив Владимира Путина осознать, что он не сможет победить, а дальнейшее ведение войны обернётся для него ещё большими потерями.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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