Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому НПЗ.

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Дроны ударили по объектам в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Подробности удара по нефтебазе Албашнефть

Появились спутниковые снимки последствий удара

Появились подробности удара по нефтебазе Албашнефть в Краснодарском крае страны-агрессора РФ.

Российский мини-НПЗ был атакован в ночь на 5 февраля, говорится в сообщении Радио Свобода.

видео дня

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому НПЗ.

Опубликованные кадры подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Как известно, в одном из резервуаров находилось 60 тонн нефти, а во втором - такое же количеством дизеля. Однако второй резервуар якобы был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.

/ Скриншот

/ Скриншот

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.

Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

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