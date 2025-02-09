Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

Важно:
- Подробности удара по нефтебазе Албашнефть
- Появились спутниковые снимки последствий удара
Появились подробности удара по нефтебазе Албашнефть в Краснодарском крае страны-агрессора РФ.
Российский мини-НПЗ был атакован в ночь на 5 февраля, говорится в сообщении Радио Свобода.
В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому НПЗ.
Опубликованные кадры подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.
Как известно, в одном из резервуаров находилось 60 тонн нефти, а во втором - такое же количеством дизеля. Однако второй резервуар якобы был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.
Удары вглубь РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.
Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.
Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.
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Радио Свобода
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