Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

Операция украинских военных стала вторым успешным прорывом вражеской границы.

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Десантники продолжают продвижение вглубь России в рамках Курской операции / Коллаж: Главред, фото: 95 ОДШБР, скрин с видео

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали еще один участок границы страны-агрессора России. Об этом сообщили в бригаде на Facebook.

"Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Украинские военные проделали проходы в инженерных заграждениях, после чего десантно-штурмовые подразделения зашли на вражескую территорию и провели первые бои в пограничной полосе. Впоследствии танкисты ДШВ "разобрали" опорный пункт противника.

видео дня

В бригаде пока не сообщают, где именно удалось осуществить прорыв границы врага, однако пообещали, что дальше будет больше интересных новостей по этому направлению об операциях десантников.

Скриншот по телеграммам-канала Главред

Смотрите видео прорыва украинских десантников:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, что Украина начала применять новый способ ведения боевых действий. Теперь ВСУ ведут маневренную войну, что дает серьезные возможности по всей линии фронта и в Курской области, где украинские силы уверенно прорываются вперед.

Накануне военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде заявил, что шансы взять под контроль любые важные объекты или населенные пункты в регионе, в частности, Курскую АЭС для ВСУ небольшие, ведь украинская армия не привлекала достаточное количество сил и резервов для этого.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что в результате переноса украинскими военными боевых действий на территорию Курской области россияне сейчас обстреливают свою территорию чаще, чем Сумскую область.

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