ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием

Атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной - авиационный эксперт раскрыл детали.

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В Торопце ВСУ нанесли сильный удар / коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, скриншот: видео

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал о том, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной с использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников.

"Вполне возможно, что могло быть и так. В целом российская база должна была достаточно серьезно охраняться средствами противовоздушной обороны. Но проблема для россиян заключается в том, что их ПВО не предназначена для поражения вооружений, которыми мы наносим по ним удары. Системы противника не ориентированы на работу против РСЗО Himars, ракет ATACMS и Storm Shadow, беспилотников со скоростью 120-150 км/ч и той же Паляницы, скорость которой составляет около 600-800 км/ч", - пояснил Криволап.

Зенитные ракетные комплексы С-300/С-400 в основном предназначены для того, чтобы сбивать бомбардировщики, такие как, например, B-52. Сбивать высоко и далеко в атмосфере, а на малых высотах должен отрабатывать ЗРК Панцирь-С1. Но выяснилось, что Панцирь по своим целям работает неэффективно.

"Россияне имеют один из крупнейших в мире ассортимента средств радиоэлектронной борьбы. На выставках, которые были до полномасштабной войны с Украиной, они показывали около 50 видов образцов РЭБ для продажи на экспорт. На вооружении у них таких средств может быть еще больше. Но эти установки оказались не совсем эффективными при охране объектов", - добавил эксперт.

Какая дальность украинских дальнобойных ракет / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

"Если говорить об ударах по России, сейчас для Украины самая большая проблема - это необходимость тратить около 15-30% беспилотников только для того, чтобы пересечь линию соприкосновения. Потому что там сосредоточены российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Впрочем, уже становится понятно, что после удара по Торопцу из списка Ермака и Умерова (речь идет о перечне целей, которые Украина хотела бы поразить на территории России оружием США и Британии, - ред.), который они возили на одобрение в США, один военный объект противника уже вычеркнут", - подробно объяснил Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Удар ВСУ по базе в Торопце

Напомним, что ВСУ нанесли мощный удар по арсеналу в Торопце 18 сентября. Целью удара ВСУ был 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. По оценке аналитиков, враг мог хранить там до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов.

В Defense Express заявили, что ВСУ поразили самый большой склад с боеприпасами в России. Такие склады служат логистическими хабами для армии РФ. Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов россияне хранили очень дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

В Forbes назвали худший сценарий для РФ после атаки на Торопец. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в арсенале хранились 122-миллиметровые ракеты, 82-миллиметровые минометные бомбы и 7,62-миллиметровые боеприпасы для винтовок и пулеметов.

Подрыв склада в Торопце вызвал землетрясения до 3,5 балла. На военных складах могли храниться либо запасы снарядов для реактивных систем "Град", либо мины калибра 82 мм, которые взорвались после атаки. Другие источники предполагают, что там могли храниться ракеты "Кинжал" и "Искандер".

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