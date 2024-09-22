УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием

Юлия Закрепа
22 сентября 2024, 12:59
118
Атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной - авиационный эксперт раскрыл детали.
ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием
В Торопце ВСУ нанесли сильный удар / коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, скриншот: видео

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал о том, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной с использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников.

"Вполне возможно, что могло быть и так. В целом российская база должна была достаточно серьезно охраняться средствами противовоздушной обороны. Но проблема для россиян заключается в том, что их ПВО не предназначена для поражения вооружений, которыми мы наносим по ним удары. Системы противника не ориентированы на работу против РСЗО Himars, ракет ATACMS и Storm Shadow, беспилотников со скоростью 120-150 км/ч и той же Паляницы, скорость которой составляет около 600-800 км/ч", - пояснил Криволап.

Зенитные ракетные комплексы С-300/С-400 в основном предназначены для того, чтобы сбивать бомбардировщики, такие как, например, B-52. Сбивать высоко и далеко в атмосфере, а на малых высотах должен отрабатывать ЗРК Панцирь-С1. Но выяснилось, что Панцирь по своим целям работает неэффективно.

"Россияне имеют один из крупнейших в мире ассортимента средств радиоэлектронной борьбы. На выставках, которые были до полномасштабной войны с Украиной, они показывали около 50 видов образцов РЭБ для продажи на экспорт. На вооружении у них таких средств может быть еще больше. Но эти установки оказались не совсем эффективными при охране объектов", - добавил эксперт.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Какая дальность украинских дальнобойных ракет / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

"Если говорить об ударах по России, сейчас для Украины самая большая проблема - это необходимость тратить около 15-30% беспилотников только для того, чтобы пересечь линию соприкосновения. Потому что там сосредоточены российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Впрочем, уже становится понятно, что после удара по Торопцу из списка Ермака и Умерова (речь идет о перечне целей, которые Украина хотела бы поразить на территории России оружием США и Британии, - ред.), который они возили на одобрение в США, один военный объект противника уже вычеркнут", - подробно объяснил Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Удар ВСУ по базе в Торопце

Напомним, что ВСУ нанесли мощный удар по арсеналу в Торопце 18 сентября. Целью удара ВСУ был 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. По оценке аналитиков, враг мог хранить там до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов.

В Defense Express заявили, что ВСУ поразили самый большой склад с боеприпасами в России. Такие склады служат логистическими хабами для армии РФ. Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов россияне хранили очень дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

В Forbes назвали худший сценарий для РФ после атаки на Торопец. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в арсенале хранились 122-миллиметровые ракеты, 82-миллиметровые минометные бомбы и 7,62-миллиметровые боеприпасы для винтовок и пулеметов.

Подрыв склада в Торопце вызвал землетрясения до 3,5 балла. На военных складах могли храниться либо запасы снарядов для реактивных систем "Град", либо мины калибра 82 мм, которые взорвались после атаки. Другие источники предполагают, что там могли храниться ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины бавовна в России
Реклама

Главное за день

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:52 Украина
ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием

12:59 Украина
Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

12:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей 66652

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Украины уже не будет : в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева 12693

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку 8919

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Покойся с миром : Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб 3067

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

Последние новости

14:10

Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

13:52

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:47

"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

13:15

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранятВидео

12:59

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружиемВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
12:55

Эксперт: Удары СБУ по стратегическим ракетным складам РФ меняют ход войны

12:43

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: кому повезет до конца месяца

12:27

По машине российского командира и его зама "прилетело" дроном: подробности

12:12

Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

Реклама
11:36

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

11:35

Церковный праздник 23 сентября: что категорически запрещено делать в этот день

11:02

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

10:55

Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

10:43

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Овну - беспокойство, Льву - сильное чувство

10:25

Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

09:59

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье

09:58

РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

09:37

Вызвало землетрясения до 3,5 балла: что хранилось на взорванном складе в Торопце

09:22

Лорак с мясистыми ляжками засветила лишнегоВидео

09:19

Более 80 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что удалось сбить

Реклама
08:53

ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

08:24

Протесты в РФ не утихают: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

07:43

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в ХарьковеФото

06:24

Сколько российских складов способна уничтожить Украина?мнение

06:20

Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

23:19

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

22:53

Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

22:17

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

21:46

В оккупированном Крыму неспокойно: Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывыВидео

21:22

Удары украинским оружием: Зеленский о деталях атак на ракетные арсеналы РФ

21:14

Как Киев сменяет "формулу мира" "планом победы"мнение

20:23

"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

20:12

Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

20:09

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

Реклама
19:38

"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

19:24

Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

19:22

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:20

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:17

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

18:19

Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

18:04

Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

16:51

В небе - столб дыма, пропал свет: россияне ударили бомбами по Сумам

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять