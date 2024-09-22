Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

Россияне пытаются поддерживать интенсивность обстрелов Украины и наносят их непрерывно.

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ВСУ уничтожили важные боеприпасы РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ должно повлиять на ход боевых действий по линии соприкосновения и в море.

"Я надеюсь, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ повлияет на действия оккупантов в Черном и Азовском морях. Это просто не может не повлиять на их действия. В любом случае, когда уничтожается тыловая логистика, особенно логистика обеспечения, это должно повлиять на ход боевых действий на линии соприкосновения. Ресурсы у россиян не бесконечны. Да, россияне сразу не почувствуют снарядный голод, но все равно этот момент наступит", - пояснил Плетенчук для "Еспресо".

По словам спикера, хотя и россияне пытаются поддерживать интенсивность обстрелов Украины, запасы ракет и дронов у них не бесконечны.

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"Конечно россияне могут попытаться быстро пополнить запасы боеприпасов, ракет и дронов. Мы же видим сколько дронов они направили по нашей территории в этом месяце. Впрочем, в любом случае, эти запасы не бесконечны. Поэтому, я надеюсь, что на линии боевого соприкосновения и в море, пусть не сразу, взрывы на их складах очень повлияют на их действия", - добавил он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар ВСУ по РФ - последние новости

Напомним, что ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России. Олег Катков рассказал, что всего в России есть от 15 до 20 таких крупных складов с боеприпасами. Поэтому ВСУ поразили самый большой тип складов с боеприпасами в России - последствия для оккупантов сокрушительные.

Аналитики сообщили, что атака на Торопец стала переломным моментом в войне. Официальные источники раскрыли, что запасы РФ на складе содержали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты "Искандер" и КН-23 - последние были произведены Северной Кореей. Оккупанты используют все вышеуказанные ракеты для атак по городам Украины.

Также известно, что в России в панике из-за десятков жертв на складах в Торопце. В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных.

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