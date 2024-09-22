УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

Юлия Закрепа
22 сентября 2024, 10:55
50
Россияне пытаются поддерживать интенсивность обстрелов Украины и наносят их непрерывно.
Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях
ВСУ уничтожили важные боеприпасы РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ должно повлиять на ход боевых действий по линии соприкосновения и в море.

"Я надеюсь, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ повлияет на действия оккупантов в Черном и Азовском морях. Это просто не может не повлиять на их действия. В любом случае, когда уничтожается тыловая логистика, особенно логистика обеспечения, это должно повлиять на ход боевых действий на линии соприкосновения. Ресурсы у россиян не бесконечны. Да, россияне сразу не почувствуют снарядный голод, но все равно этот момент наступит", - пояснил Плетенчук для "Еспресо".

По словам спикера, хотя и россияне пытаются поддерживать интенсивность обстрелов Украины, запасы ракет и дронов у них не бесконечны.

видео дня

"Конечно россияне могут попытаться быстро пополнить запасы боеприпасов, ракет и дронов. Мы же видим сколько дронов они направили по нашей территории в этом месяце. Впрочем, в любом случае, эти запасы не бесконечны. Поэтому, я надеюсь, что на линии боевого соприкосновения и в море, пусть не сразу, взрывы на их складах очень повлияют на их действия", - добавил он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар ВСУ по РФ - последние новости

Напомним, что ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России. Олег Катков рассказал, что всего в России есть от 15 до 20 таких крупных складов с боеприпасами. Поэтому ВСУ поразили самый большой тип складов с боеприпасами в России - последствия для оккупантов сокрушительные.

Аналитики сообщили, что атака на Торопец стала переломным моментом в войне. Официальные источники раскрыли, что запасы РФ на складе содержали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты "Искандер" и КН-23 - последние были произведены Северной Кореей. Оккупанты используют все вышеуказанные ракеты для атак по городам Украины.

Также известно, что в России в панике из-за десятков жертв на складах в Торопце. В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины взрыв в России
Реклама

Главное за день

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

11:36 Мир
Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

10:25 Мир
РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

09:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей 57088

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Украины уже не будет : в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева 11531

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку 3423

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Покойся с миром : Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб 2673

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

Последние новости

11:36

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

11:35

Церковный праздник 23 сентября: что категорически запрещено делать в этот день

11:02

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

10:55

Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

10:43

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Овну - беспокойство, Льву - сильное чувство

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
10:25

Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

09:59

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье

09:58

РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

09:37

Вызвало землетрясения до 3,5 балла: что хранилось на взорванном складе в Торопце

Реклама
09:22

Лорак с мясистыми ляжками засветила лишнегоВидео

09:19

Более 80 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что удалось сбить

08:53

ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

08:24

Протесты в РФ не утихают: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

07:43

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в ХарьковеФото

06:24

Сколько российских складов способна уничтожить Украина?мнение

06:20

Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

Реклама
01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

23:19

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

22:53

Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

22:17

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

21:46

В оккупированном Крыму неспокойно: Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывыВидео

21:22

Удары украинским оружием: Зеленский о деталях атак на ракетные арсеналы РФ

21:14

Как Киев сменяет "формулу мира" "планом победы"мнение

20:23

"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

20:12

Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

20:09

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

19:38

"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

19:24

Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

19:22

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:20

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:17

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

18:19

Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

18:04

Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

Реклама
16:51

В небе - столб дыма, пропал свет: россияне ударили бомбами по Сумам

16:51

"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

16:29

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИВидео

16:22

Оксана Билозир показалась в Курской области: что делалаВидео

16:19

Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

15:55

Только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд: загадка на внимательность

15:53

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять