Более 80 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что удалось сбить

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 71 ударный БпЛА, еще 6 дронов - локально потеряны в результате работы РЭБ.

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Россия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Силы территориальной обороны ВСУ

В ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением ракет и ударных БпЛА типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить 71 беспилотник. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, всего в ночь на 22 сентября враг выпустил по Украине 2 ракеты Х-59/69 и 80 ударных БПЛА типа "Шахед". Пуски беспилотников происходили из районов Ейска и Курска - на территории Российской Федерации.

Авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины отражали воздушную атаку противника.

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"В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона была задействована в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с применением ФАБов, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ увеличилось до 21 человека.

Накануне зимы Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, в частности распределительных устройствах АЭС и подстанциях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки.

Также, в ночь на 21 сентября, российские оккупанты запустили по Украине 25 воздушных средств - 9 ракет и 16 беспилотников, обстреляв ракетами Днепропетровскую область, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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