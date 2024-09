ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают отражать механизированные штурмы российских оккупантов с большим количеством техники на нескольких направлениях.

В отчете ISW сообщается, что заметно возросла активизация противника вблизи Липцов, Купянска, Кременной, Торецка, а также в Курской области.

21 сентября украинские войска вели наступательные действия в Курской области, но без подтвержденного продвижения. Российские источники сообщают о якобы безуспешных атаках ВСУ в районах Нового Пути, Медвежьего, Камышевки и Любимовки, отмечая, что интенсивность украинских атак в этих зонах уменьшается.

В Харьковской области оккупанты немного продвинулись возле Липцов и Волчанска. Геолокационные кадры показали, что российские силы действовали в дачных районах вблизи Глубокого, где подорвались две российские мототехники. Кроме этого, было подтверждено развертывание чеченских подразделений "Ахмат" для принуждения российских войск к наступлению. Также зафиксированы атаки в Луганской области, в частности вблизи Кисловки, Невского и Кременной, где российские войска, вероятно, захватили несколько населенных пунктов. Однако в Невском присутствие оккупантов остается неподтвержденным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.