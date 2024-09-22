ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

На Харьковщине оккупанты имеют продвижение, однако ВСУ мощно сдерживают российское наступление.

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ВСУ сдерживают наступление россиян / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают отражать механизированные штурмы российских оккупантов с большим количеством техники на нескольких направлениях.

В отчете ISW сообщается, что заметно возросла активизация противника вблизи Липцов, Купянска, Кременной, Торецка, а также в Курской области.

21 сентября украинские войска вели наступательные действия в Курской области, но без подтвержденного продвижения. Российские источники сообщают о якобы безуспешных атаках ВСУ в районах Нового Пути, Медвежьего, Камышевки и Любимовки, отмечая, что интенсивность украинских атак в этих зонах уменьшается.

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В Харьковской области оккупанты немного продвинулись возле Липцов и Волчанска. Геолокационные кадры показали, что российские силы действовали в дачных районах вблизи Глубокого, где подорвались две российские мототехники. Кроме этого, было подтверждено развертывание чеченских подразделений "Ахмат" для принуждения российских войск к наступлению. Также зафиксированы атаки в Луганской области, в частности вблизи Кисловки, Невского и Кременной, где российские войска, вероятно, захватили несколько населенных пунктов. Однако в Невском присутствие оккупантов остается неподтвержденным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

В Донецкой области российские захватчики пытались продвинуться на юго-восток от Северска, Часового Яра и Торецка, но без значительных успехов. ВСУ продолжают отражать атаки противника на этом направлении, тогда как российская пехота несет потери и использует багги, мотоциклы и вездеходы из-за дефицита техники.

21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил свои силы для наступления на Невское. Несмотря на эти заявления, остается непонятным, полностью ли оккупирован населенный пункт, поскольку российские силы продолжают давить на этом направлении. Кроме того, оккупанты проводят активные атаки в северной части Макеевки, что также находится в Луганской области.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск врага, отбивая механизированные штурмы и нанося потери российским подразделениям в этом регионе.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что командир подразделения ВСУ сообщил, что бойцы ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян. Украинские военные заканчивают операцию по взятию в окружение огромного количества российских оккупантов в Курской области. Ярославский заявил, что это самый большой российский "котел" с начала войны.

Украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. В то же время он обратил внимание на то, что на сегодня рано озвучивать более подробную информацию и напомнил о необходимости "тотальной информационной тишины". Также известно, что Силы обороны Украины в районе Любимовки на Курском направлении.

ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России. Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов россияне хранили очень дефицитные снаряды и баллистические ракеты. Именно поэтому, чем мощнее такой склад, тем более дефицитные и дорогостоящие боеприпасы там хранятся.

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