'Мы взяли их в окружение': ВСУ переиграли врага на важном направлении - Маломуж

Усилия РФ тщетны: украинские войска успешно отражают атаки, нанося удары по складам боеприпасов и живой силе, сохраняя контроль над ключевыми позициями.

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На фронте продолжается ожесточенная маневренная борьба / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

К российским агрессорам наконец-то пришло четкое осознание о том, что захватить Покровск Донецкой области в лоб не получится. Именно по этой причине, как объясняет руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, они пытаются обойти город с юга. Свой комментарий относительно фронта он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Примерно восемь дней назад враг понял, что взять Покровск не удастся, тем более, что часть сил и резервов, которые должны были быть направлены на решающие штурмы Покровска, были переброшены на Курское направление. Это связано с тем, что Путин поставил задачу освободить эти территории - для него это политически важно. Однако, чтобы не ослаблять наступательный потенциал, было решено также проработать тактику с юга", - сказал он.

По словам генерала, "тактика с юга" предусматривает удары противника по Кураховскому и Угледарскому направлениям, а также попытку захвата Селидово. Однако мы переиграли агрессора и взяли его в окружение.

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"Но Селидово мы держим: враг подошел к окраинам города. Они рассматривают этот центр как возможные ворота на Покровск, только с другой стороны. Гарнизон Селидово занимает очень мощные позиции и, конечно, уже готовятся тактические удары по противнику с других секторов и флангов. Мы взяли их в окружение и в районе направления на Угледар: они пытались окружить часть наших войск, но мы провели контратаки и нанесли удары с флангов", - рассказал Маломуж.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Как объясняет эксперт Маломуж, в этом секторе продолжается ожесточенная маневренная борьба.

"Противник пытается наступать на юг от Покровска, чтобы обогнуть Покровск, а потом, возможно, попытаться взять нас в клещи или даже окружить. Но это не удается. Мы наблюдаем за этими маневрами, наносим огневые удары по резервам, и, что важно, больших резервов у них теперь нет. Также наносим удары по складам боеприпасов. Думаю, что они действительно будут продолжать давить в этом секторе, но больших успехов не добьются. Мы подготовили укрепленные позиции, разгадали их маневры и будем наносить мощные упреждающие удары или удары с флангов, чтобы противник не смог проводить наступательные операции", - резюмировал Николай Маломуж.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Плачевность всей ситуации осознали даже пропагандисты из РФ - оккупанты активно паникуют из-за потери инициативы на фронте. Например, Z-военкор Максим Калашников признал, что, по факту, российские силы потеряли успех уже на двух участках фронта.

Скоро ситуация для ВСУ улучшится, ведь Украина получит списанные танки Abrams от Австралии. Такие слухи появились после того, как украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки.

Более того, ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ. Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России и не только.

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