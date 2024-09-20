Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии: в СМИ раскрыли детали

В СМИ узнали, что в правительстве Австралии изучают возможность предоставления Украине танков Abrams.

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ВСУ получат танки Abrams / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Википедия

Австралия может передать Украине американские танки Abrams, которые списали ранее. Такое решение уже рассматривают в правительстве страны.

Журналисты издания The Sydney Morning Herald обратили внимание на то, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, который в феврале исключал возможность предоставления Украине танков Abrams, смягчил свою риторику.

"Есть целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины", - подчеркивал чиновник в августе.

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В то же время неназванные источники издания в правительстве рассказали, что Марлес изучает возможность предоставления Украине танков Abrams с учетом правил оборонного экспорта США.

Такие слухи появились после того, как украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки. Вместо этого их продают на интернет-аукционе.

В то же время Питер Лихи, который возглавлял австрийскую армию с 2003 по 2008 год и руководил внедрением танков M1A1 Abrams, отметил, что "он удивлен", почему Австралия не хочет предоставлять Украине Abrams.

"Хотя мы снимаем их с вооружения, это очень надежный танк, он должен был хорошо обслуживаться, к нему есть запасные части. Мы должны загрузить их на корабль и переправить туда", - добавил он.

В свою очередь, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Майкл Шоубридж отметил, что танки все еще находятся "в хорошей форме".

"Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно быстрее", - добавил он.

Что известно о танке Abrams / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине

Напомним, что Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot. Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Украине зенитного ракетного комплекса Patriot - нижняя палата парламента проголосовала "за". Государство поставит одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, которые продали США.

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