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Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

Юрий Берендий
20 сентября 2024, 14:15
29
Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина будет сама распоряжаться кредитом на сумму 35 миллиардов евро полученным от Европейского Союза.
Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства
Евросоюз предоставит Украине заем в €35 миллиардов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

20 сентября в ходе официального визита в Киев глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине кредита от Европейского Союза в размере до 35 миллиардов евро. Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).

По ее словам, кредит будет предоставлен Украине в рамках в рамках обязательств G7.

"Непрерывные атаки России означают, что Украине необходима постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

видео дня

Кредит будет предоставлен в рамках плана G7 по привлечению $50 миллиардов, под залог будущих доходов от замороженных российских активов.

На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председатель Еврокомиссии заявила, что заем предоставляется согласно плану G7, и Украина самостоятельно будет решать, как использовать эти средства.

"На политическом уровне решение есть. Нужен четкий механизм реализации 50 млрд, по которым есть глобальное согласие", - сказал президент Украины Зеленский на брифинге после встречи с фон дер Ляйен в четверг.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Помощь Украине от стран Запада - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Пентагон стремится, чтобы Конгресс продлил полномочия президента Джо Байдена по использованию остаточных средств для военной помощи Украине. Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Сабрина Сингх на брифинге, до конца финансового года в США, который завершается в конце сентября, необходимо решить вопрос об использовании $5,8 миллиарда для поддержки Украины.

19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, согласно сообщению пресс-службы немецкого правительства.

Советник президента США Джейк Салливан 15 сентября анонсировал большой новый пакет военной помощи Украине.

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