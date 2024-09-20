РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер Нацгвардии

Селидово - полностью под контролем Сил обороны, рассказал Александр Рясный.

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Город Селидово Донецкой области полностью находится под контролем Сил обороны, заявил офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный.

Украинские войска остановили российских военных на подступах к городу, подчеркнул он в эфире "Апостроф. TV".

"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово - полностью под нашим контролем", - отметил украинский офицер.

По его данным, российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты на Покровском направлении до наступления холодов, чтобы закрепиться, иметь собственные логистические хабы и плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Рясный добавил, что захватчики используют технику, когда их пехота закрепилась, в частности танки, БТРы, БМП.

Смотрите видео - на Покровском направлении армия РФ угодила в настоящее пекло:

Ситуация на Покровском направлении - последние новости по теме

Ранее эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении. Облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники.

Напомним, ранее сообщалось о возможности новой волны наступления оккупантов на Покровск. Армия РФ формирует фланги и закрепляется на новых участках.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты перебросили на Покровское направление регулярные подразделения воздушно-десантных войск и привлекли к наступательным операциям новейшую тяжелую технику.

/ Главред

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