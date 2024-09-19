Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

Армия РФ формирует фланги и закрепляется на новых участках.

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Наступление РФ на Покровск / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Страна-агрессор Россия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск. Это будет зависеть от её действий на флангах. Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина.

"Все зависит от того, как действительно будет происходить ситуация на юге Покровского направления, а не на юге общей зоны боевых действий, театра боевых действий. Как быстро они смогут сформировать южный фланг, даже скажу так, какие у них будут результаты, например, в районе Селидово", - отметил он.

По словам эксперта, сейчас в районе Селидово украинские защитники проводят высококачественную оборону, россияне не имеют возможности прорваться в город и закрепиться там, чтобы начать городские бои.

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Поэтому пока Селидово будет находиться под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск - большой риск для россиян. Также это касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное. Контроль ВСУ над этой агломерацией также не дает россиянам наступать на Курахово.

"Именно от ситуации по этим локациям зависит, когда россияне смогут начать очередную волну, более интенсивную волну наступательных действий на Покровском направлении", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что сейчас россияне пытаются в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки формировать фланги и закрепляться на новых участках, но не идти в лоб на Покровск.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, после некоторой вынужденной паузы российские агрессоры возобновили попытки штурмов на Покровском направлении. Ситуация на всем этом участке фронта остается сложной. Однако самые ожесточенные бои происходят от Новогродовки до села Лисовка.

Также известно, что российские войска несколько раз обстреляли Покровск в Донецкой области. Враг разрушил мост "Восточный".

Кроме того, российские оккупанты перебросили на Покровское направление регулярные подразделения воздушно-десантных войск и привлекли к наступательным операциям новейшую тяжелую технику.

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