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Россияне изменили тактику: сколько могут продолжаться бои за Покровск - Рустамзаде

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 14:29
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РФ применила новую тактику наступательных действий на Востоке Украины, которая предусматривает полное уничтожение городов для их оккупации, отмечает аналитик.
Россияне изменили тактику: сколько могут продолжаться бои за Покровск - Рустамзаде
Рустамзаде рассказал, сколько могут продолжаться бои за Покровск / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские оккупанты начали применять на фронте другую тактику по сравнению с битвой за Бахмут. В случае продвижения врага вплотную к Покровску бои за город не будут длиться несколько месяцев. Об этом на чате в Главреде рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

По его словам, если бы российские войска приблизились к Покровску, бои за город были бы неизбежными. Однако сейчас российская авиация активно использует управляемые авиабомбы, против которых Украина пока не имеет эффективных средств.

"И российские войска сейчас берут города просто тем, что сносят их под ноль. Поэтому, скорее всего, уже не сможет повториться бахмутский сценарий, когда Россия брала город месяцами", - отметил он.

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Аналитик подчеркивает, что РФ имеет возможность полностью разрушить город, после чего его будет сложно удерживать и защищать.

"Поэтому эта аналогия с операцией по захвату Бахмута не совсем правильная - так уже не будет", - резюмировал он.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации в Покровске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска несколько раз обстреляли Покровск в Донецкой области, разрушив уже второй мост за два дня - мост "Восточный", отметили в Покровской городской военной администрации.

Армия России продолжает попытки продвинуться к городу Покровск, регулярно проводя штурмы, даже целыми колоннами техники. Однако ВСУ успешно останавливают их наступления, в частности, отдельная президентская бригада сообщила об уничтожении вражеской колонны на этом направлении.

После короткой паузы российские войска возобновили штурмы на Покровском направлении, где около недели оккупанты имели "передышку", рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

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