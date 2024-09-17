РФ после ночного террора "Шахедами" нанесла массированный ракетный удар по Сумам

В результате вражеских атак в Сумах горят две большие подстанции.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-pislya-nichogo-teroru-shahedami-zavdala-masovanogo-raketnogo-udaru-po-sumah-10597760.html Ссылка скопирована

Россия нанесла новый удар по Сумам днем, 17 сентября / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Во вторник днем, 17 сентября, Россия нанесла повторный массированный удар (на этот раз ракетами) по энергетике Сум, заявил глава ОГА Владимир Артюх. В результате российского обстрела горят две крупные электроподстанции, сообщает Радио Свобода. СМИ пишут о перебоях со светом и связью.

Артюх отметил, что "прошло" по меньшей мере четыре ракеты.

"Буквально в эти минуты происходит очередной ракетный налет на Сумы. Бьют снова по энергетическим объектам. Сейчас будем выяснять и ликвидировать последствия. Что касается ночного инцидента - действительно десятки "Шахедов" шли на города Сумской области. В первую очередь пострадали Конотопский район и Сумской, город Сумы и город Конотоп. Большое количество "Шахедов" было сбито. Враг не достиг своей цели по уничтожению энергетической системы", - пояснил он в эфире телемарафона. видео дня

По словам корреспондента проекта, в ночь на вторник в Сумах прогремело более 10 взрывов. Из-за атаки врага возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

"Я проехалась по городу, работают несколько светофоров. Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали", - рассказала она.

По городу Конотоп, который также атаковали силы РФ на полчаса раньше чем Сумы, добавила она, есть попадание по мясокомбинату, где был пожар. По словам корреспондента, Конотоп также без света и связи.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Северск" Вадим Мысник объяснил в эфире Радио Свобода, что Россия обстреливает Сумскую область из-за успехов ВСУ в Курской области.

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя. Поэтому я вижу себе, как военный человек, то, что они видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья", - сказал Мысник.

Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

Взрывы в Сумах - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупантынанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области.

Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов". Аварийные бригады начали восстановительные работы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред