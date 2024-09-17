Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну.

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Могут ли в США изменить свою политику по ударам по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно возможного разрешения для ВСУ на удары их оружием вглубь России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"У меня нет объявлений об изменениях в нашей политике сегодня", - подчеркнул он.

Миллер добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

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"Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем предоставить им поддержку наилучшим образом", - добавил глава пресс-службы.

Он также напомнил заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США готовы "адаптировать и корректировать эту политику по мере необходимости" - таким образом, чтобы это имело "стратегический смысл".

Стоит добавить, что Миллер не ответил на вопрос, может ли политика по ударам в дальнейшем все же быть изменена, заявив, что у него "нет никаких объявлений сегодня" на этот счет.

Что такое Государственный департамент США? Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789 году. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавляет Энтони Джон "Тони" Блинкен, пишет Википедия.

Каким оружием Украина имеет право бить по России и куда / Инфографика: Главред

Разрешение на удары по территории РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, позиция Германии относительно атак по территории России остается неизменной. Страна не предоставит разрешения ВСУ на удары немецким оружием по целям в РФ, даже если союзники примут такое решение.

В то же время, Финляндия и Швеция не ограничивали Украину в использовании их оружия для ударов по территории России. Однако его применение должно соответствовать международному праву.

Заметим, что по словам Зеленского, целью номер один дальнобойных ударов по РФ были бы аэродромы и самолеты противника - в частности те, которые выпускают по Украине КАБ.

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