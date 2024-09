Без поддержки США: Стармера призывают разрешить ВСУ бить по России Storm Shadow

После того, как Британия и США официально не объявили о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора России, пять бывших министров обороны Великобритании и ее экс-премьер обратились с призывом к Киру Стармеру.

Как сообщает The Sunday Times, они хотят, чтобы Стармер позволил Украине использовать ракеты Storm Shadow для поражения целей на территории РФ, даже без поддержки Штатов.

Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон отметили, что даже малейшая задержка в этом вопросе может оживить врага и самого российского диктатора Владимира Путина.

Министры назвали политику продления запрета на удары по России "умиротворением" и "невыполнением обязанностей", а Борис Джонсон добавил, что пока нет никаких оснований для промедления.

Что такое The Sunday Times?

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.