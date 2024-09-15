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Без поддержки США: Стармера призывают разрешить ВСУ бить по России Storm Shadow

Анна Косик
15 сентября 2024, 09:16
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Бывшие руководители минобороны Британии и экс-премьер-министр предупредили Стармера, что любые задержки могут подбодрить кремлевского диктатора Путина.
Байден и Стармер, Storm Shadow
В Британии считают, что с решением о разрешении на удары Storm Shadow медлить не стоит / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Keir Starmer

После того, как Британия и США официально не объявили о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора России, пять бывших министров обороны Великобритании и ее экс-премьер обратились с призывом к Киру Стармеру.

Как сообщает The Sunday Times, они хотят, чтобы Стармер позволил Украине использовать ракеты Storm Shadow для поражения целей на территории РФ, даже без поддержки Штатов.

Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон отметили, что даже малейшая задержка в этом вопросе может оживить врага и самого российского диктатора Владимира Путина.

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Министры назвали политику продления запрета на удары по России "умиротворением" и "невыполнением обязанностей", а Борис Джонсон добавил, что пока нет никаких оснований для промедления.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow / Инфографика: Главред

Что такое The Sunday Times?

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.

Разрешение на применение Украиной Storm Shadow - что известно

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина имеет право на самооборону, ведь это Путин начал войну против Украины. Он сделал это заявление на пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обосновать принятое решение Запада, которое позволит Украине атаковать территорию России с использованием ракет Storm Shadow, частично произведенных в Великобритании.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания активно обсуждают возможность предоставления Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами, в частности Storm Shadow, по территории страны-агрессора России. Если западные партнеры таки изменят свою политику в этом вопросе, Украина сможет уничтожать вражеские авиабазы, склады боеприпасов и цели, представляющие угрозу украинской стороне.

Накануне стало известно, что американское и британское правительства уже обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.

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война в Украине ВСУ новости Великобритании Джо Байден Ракеты Storm Shadow Кир Стармер
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