"Вопрос не очень актуален": Сопонару рассказала о своем будущем материнстве

Ирина Сопопнару назвала условие, при котором она готова привести ребенка в этот мир.

https://glavred.info/starnews/vopros-ne-ochen-aktualen-soponaru-rasskazala-o-svoem-budushchem-materinstve-10663730.html Ссылка скопирована

Ирина Сопонару дети - артистка рассказала, когда станет матерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

Вкратце:

Год назад Ирина Сопонару вышла замуж

Артистка пока не планирует заводить детей, и назвала причину

Украинская актриса и комик Ирина Сопонару в мае 2023 года обручилась с британцем по имени Риз. Через год пара сыграла свадьбу.

До замужества артистка не скрывала, что хотела бы стать мамой, однако пока в ее семье детский вопрос остается открытым. Как объяснила Ирина в беседе с ТСН, она ожидает более подходящего времени для осуществления этого ответственного дела.

видео дня

Сопонару отмечает: и при обычный условиях беременность для женщины - большой стресс. Поэтому ей бы не хотелось усугублять его еще и переживаниями, связанными с войной.

Ирина Сопонару с мужем / instagram.com/irinasoponaru

"Честно говоря, пока нет (не планирует становиться мамой - прим. редактора), то есть пока этот вопрос не очень актуален. Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом", - говорит Ирина Сопонару.

Ирина Сопонару с мужем / instagram.com/irinasoponaru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" Дмитрий Линартович развелся с женой. Разрыв был мирным, и паре удалось сохранить уважительные отношения.

Также украинский ведущий Тимур Мирошниченко поделился, планирует ли он покидать пост комментатора Евровидения - работу, которой он занимается на протяжении последних 20 лет.

Читайте также:

Кто такая Ирина Сопонару? Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред