"Вопрос не очень актуален": Сопонару рассказала о своем будущем материнстве

Вкратце:
- Год назад Ирина Сопонару вышла замуж
- Артистка пока не планирует заводить детей, и назвала причину
Украинская актриса и комик Ирина Сопонару в мае 2023 года обручилась с британцем по имени Риз. Через год пара сыграла свадьбу.
До замужества артистка не скрывала, что хотела бы стать мамой, однако пока в ее семье детский вопрос остается открытым. Как объяснила Ирина в беседе с ТСН, она ожидает более подходящего времени для осуществления этого ответственного дела.
Сопонару отмечает: и при обычный условиях беременность для женщины - большой стресс. Поэтому ей бы не хотелось усугублять его еще и переживаниями, связанными с войной.
"Честно говоря, пока нет (не планирует становиться мамой - прим. редактора), то есть пока этот вопрос не очень актуален. Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом", - говорит Ирина Сопонару.
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Кто такая Ирина Сопонару?
Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.
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