Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

Читайте в материале:
- Почему Зеленский делает акцент на зеркальном ответе
- Какую роль в переговорах играют западные партнеры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к мирным переговорам в любом формате. При этом, по его словам, в случае отказа России от прекращения огня ВСУ будут отвечать зеркально. Об этом он заявил в обращении в Telegram.
"Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим", - отметил президент в обращении.видео дня
Глава государства также подчеркнул, что война должна завершиться, и Украина не имеет никаких проблем с ведением переговоров.
"Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться, и у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну", - заявил Зеленский.
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.
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Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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