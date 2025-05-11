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Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

Руслан Иваненко
11 мая 2025, 22:45обновлено 11 мая, 23:29
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Президент предупреждает о зеркальной реакции в случае отказа РФ прекратить огонь на фронте.
Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности
Украина подтверждает готовность к переговорам в любом формате / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Читайте в материале:

  • Почему Зеленский делает акцент на зеркальном ответе
  • Какую роль в переговорах играют западные партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к мирным переговорам в любом формате. При этом, по его словам, в случае отказа России от прекращения огня ВСУ будут отвечать зеркально. Об этом он заявил в обращении в Telegram.

"Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим", - отметил президент в обращении.

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Глава государства также подчеркнул, что война должна завершиться, и Украина не имеет никаких проблем с ведением переговоров.

"Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться, и у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну", - заявил Зеленский.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

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