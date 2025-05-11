Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

Риторика Дональда Трампа в адрес России заметно ужесточилась, что вынудило Кремль отреагировать.

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Появился прогноз переговоров о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Зеленский посетит Турцию даже если РФ не прекратит огонь

Риторика Трампа в адрес России заметно ужесточилась

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Турцию 15 мая для участия в потенциальных переговорах с Россией, даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня.

Как пишет издание Axios, об этом рассказал на условиях анонимности один из представителей украинской власти.

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"Зеленский прибудет в Турцию в четверг независимо от того, согласится ли Россия на прекращение огня", - отметил он.

Между тем, как пишет The Times, риторика Дональда Трампа в адрес России заметно ужесточилась, что вынудило Кремль отреагировать, хотя пока лишь на уровне заявлений. Несмотря на это, Владимир Путин, судя по всему, не намерен отступать от своих масштабных требований в отношении Украины.

Издание обращает внимание на ночное выступление Путина, которое транслировалось в 2 часа ночи после ультиматума о 30-дневном перемирии, выдвинутого Украиной и странами Запада. Российский лидер предложил начать прямые переговоры, но отказался от немедленного прекращения боевых действий, вновь заявив о необходимости устранения "коренных причин" конфликта.

Как уточняет автор статьи, за подобной формулировкой, типичной для кремлёвской риторики, скрываются давние требования Москвы: смена прозападного руководства в Киеве, отказ Украины от курса на членство в НАТО, а возможно и признание потери Крыма и четырёх оккупированных регионов.

Журналист также выражает сомнение в том, что угроза новых санкций может изменить позицию Кремля. Россия уже является страной с наибольшим числом санкций в мире, однако это мало повлияло на уровень жизни в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга — по крайней мере, не настолько, чтобы заставить Путина отказаться от войны, которую он, как подчёркивается в материале, считает частью своей "исторической миссии".

"Вот почему Кремль вновь и вновь повторяет свои требования, варьируя формулировки, но не сдвигаясь с позиции, что мир возможен только на условиях капитуляции Украины", — добавил автор.

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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