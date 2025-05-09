ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

Министр обороны Украины акцентировал на том, что это позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для Сил обороны.

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ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Что известно:

ЕС выделил Украине 1 млрд евро замороженных российских активов

Деньги будут направлены на производство вооружения

Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро из сверхприбылей от замороженных российских активов. Деньги будут направлены на украинскую оборонную промышленность. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что соответствующее соглашение сегодня, 9 мая, подписала Еврокомиссия с правительствами ряда европейских стран. Это позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для Сил обороны Украины - дронов, боеприпасов и других критически важных средств.

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"Это не только усиление обороноспособности Украины, но и инвестиция в развитие нашей промышленности. Мы становимся более самодостаточными и сильными. Использование российских активов для усиления Украины - важный шаг на пути к восстановлению справедливости. Это закладывает основу для выплаты репараций, которые должны стать следствием развязанной Россией войны", - говорится в сообщении.

Умеров напомнил, что в 2024 году ЕС объявил о направлении 3,3 миллиардов евро сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине в 2024-2025 годах.

"Часть этих средств пойдет на укрепление нашей системы противовоздушной обороны. Искренне благодарю Европейский Союз и государства-члены за доверие, лидерство и поддержку в совместной борьбе за мир и безопасность в Европе", - говорится в сообщении.

Замороженные российские активы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

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